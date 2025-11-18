Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी, दुष्कर्म का मुकदमा और फिर समझौता... इस खेल में उगाहे करोड़ों रुपये और अब दारोगा को फंसाने के फेर में फंस गई ये फर्जी दुल्हनिया

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मवाना की एक महिला पर शादी और दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाकर करोड़ों रुपये उगाही करने का आरोप है। अब वह एक दारोगा को फंसाने की कोशिश में खुद ही फंस गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। महिला पर पहले भी कई लोगों से इसी तरह उगाही करने का आरोप है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मवाना की एक महिला पर शादी और दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाकर करोड़ों रुपये उगाही करने का आरोप है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। शादी, दुष्कर्म का मुकदमा और फिर समझौता...इसी साजिश के सहारे ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपये लूटने वाली दुल्हन का खेल ग्वालटोली थाने में तैनात दारोगा आदित्य कुमार लोचव को फंसाने के चक्कर में खुल गया। सोमवार को वह शिवाला बाजार से पकड़ी गई। आदित्य उसके चौथे पति थे और वह उसके बारे में जान गए तो उसने अवैध संबंध, महिलाओं के शोषण समेत न जाने कितने आरोप लगाकर पुलिस आयुक्त से शिकायत कर दी। जांच में उसके 10 बैंक खातों में आठ करोड़ रुपये मिले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- कानपुर की 8 करोड़ की लुटेरी दुल्हन के कितने शिकार? दरोगा से लेकर बैंक अधिकारी भी फंसे इसके हुस्न के जाल में

    पता चला कि आदित्य के अलावा एक अन्य दारोगा, दो बैंक मैनेजर व कुछ सरकारी कर्मचारियों को भी उसने शिकार बनाया था। उसे छुड़ाने के लिए वकीलों ने महिला थाने पर हंगामा भी किया। दारोगा आदित्य का आरोप है कि महिला के गिरोह में कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने उन पर समझौते का दबाव बनाया था। बुलंदशहर के बीबीनगर निवासी आदित्य 2019 बैच के दारोगा हैं। उनके पिता ऋषिपाल व मां राजेश देवी का निधन हो चुका है।

    गांव के ही रिश्ते में ताऊ मेरठ के मवाना थाने के पास रहने वाली दिव्यांशी चौधरी का रिश्ता लेकर आए और पिछले साल 17 फरवरी को उनकी शादी हो गई। आदित्य ने बताया कि शादी के बाद से दिव्यांशी बीएड व सीटेट की परीक्षा की तैयारी का बहाना बनाकर ज्यादातर मायके में ही रहती थी। दिव्यांशी उनसे आनलाइन रुपये मांगती थी, लेकिन घर आती तो अपने मोबाइल फोन से यूपीआइ एप हटा देती थी।

    उन्होंने जबरन यूपीआइ एप डाउनलोड कराए और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जांची तो 10 से ज्यादा खाते व करोड़ों का लेनदेन दिखा। इसके बाद दिव्यांशी झगड़ा कर मायके चली गई। पिछले साल 25 नवंबर को पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से दिव्यांशी ने आदित्य की शिकायत की और कई आरोप लगाए। तत्कालीन स्टाफ आफिसर अमिता सिंह ने जांच की तो पता चला कि मेरठ में तैनात रह चुके दारोगा, प्रभारी निरीक्षक व सीओ के खातों में दिव्यांशी के खातों से करोड़ों का लेनदेन किया गया था।

    आदित्य ने बताया कि दिव्यांशी ने तीन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। दिव्यांशी ने दो बैंक मैनेजरों पर दुष्कर्म का मुकदमा कराया था, बाद में अपने बयान से पलट गई। इसके बाद मेरठ में ही तैनात एक दारोगा से शादी की और उस पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया। एक सेवानिवृत्त सीओ व एडीजी जोन मेरठ के कार्यालय में तैनात दारोगा उन पर समझौते का दबाव बना रहे थे। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांशी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।