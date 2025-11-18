शादी, दुष्कर्म का मुकदमा और फिर समझौता... इस खेल में उगाहे करोड़ों रुपये और अब दारोगा को फंसाने के फेर में फंस गई ये फर्जी दुल्हनिया

जागरण संवाददाता, कानपुर। शादी, दुष्कर्म का मुकदमा और फिर समझौता...इसी साजिश के सहारे ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपये लूटने वाली दुल्हन का खेल ग्वालटोली थाने में तैनात दारोगा आदित्य कुमार लोचव को फंसाने के चक्कर में खुल गया। सोमवार को वह शिवाला बाजार से पकड़ी गई। आदित्य उसके चौथे पति थे और वह उसके बारे में जान गए तो उसने अवैध संबंध, महिलाओं के शोषण समेत न जाने कितने आरोप लगाकर पुलिस आयुक्त से शिकायत कर दी। जांच में उसके 10 बैंक खातों में आठ करोड़ रुपये मिले।

गांव के ही रिश्ते में ताऊ मेरठ के मवाना थाने के पास रहने वाली दिव्यांशी चौधरी का रिश्ता लेकर आए और पिछले साल 17 फरवरी को उनकी शादी हो गई। आदित्य ने बताया कि शादी के बाद से दिव्यांशी बीएड व सीटेट की परीक्षा की तैयारी का बहाना बनाकर ज्यादातर मायके में ही रहती थी। दिव्यांशी उनसे आनलाइन रुपये मांगती थी, लेकिन घर आती तो अपने मोबाइल फोन से यूपीआइ एप हटा देती थी।

उन्होंने जबरन यूपीआइ एप डाउनलोड कराए और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जांची तो 10 से ज्यादा खाते व करोड़ों का लेनदेन दिखा। इसके बाद दिव्यांशी झगड़ा कर मायके चली गई। पिछले साल 25 नवंबर को पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से दिव्यांशी ने आदित्य की शिकायत की और कई आरोप लगाए। तत्कालीन स्टाफ आफिसर अमिता सिंह ने जांच की तो पता चला कि मेरठ में तैनात रह चुके दारोगा, प्रभारी निरीक्षक व सीओ के खातों में दिव्यांशी के खातों से करोड़ों का लेनदेन किया गया था।