EPFO: खाताधारक ATM से सीधे निकाल सकेंगे EPF का 75% पैसा, इसके लिए जारी है साॅफ्टवेयर अपडेट करने का प्रोसेस

जागरण संवाददाता, मेरठ। उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा में बदलाव किया गया है। बाउंड्री रोड स्थित होटल क्रिस्टल पैलेस में हुई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक में इन बदलावों की जानकारी दी गई।

बताया गया कि जल्द ही उपभोक्ताओं को अपने ईपीएफ खाते से लिंक्ड बैंक खाते या विशेष ईपीएफ एटीएम कार्ड के जरिए सीधे एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। इसके लिए साफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। उपभोक्ता अब अपने खाते से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की 75 प्रतिशत तक धनराशि की निकासी कर सकते हैं।