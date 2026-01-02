बिजली बिल में छूट का लाभ उठाने का मिल रहा एक और मौका, योजना की अंतिम तिथि बढ़ी

जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली उपभोक्ताओं के लिए संचालित बिजली बिल राहत योजना प्रथम चरण में पंजीकरण की अंतिम तिथि बढाकर तीन जनवरी 2026 कर दी गई है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए कहा जो उपभोक्ता किसी कारणवश अभी तक योजना से लाभ नही ले पाए हैं वह अब पंजीकरण करा सकते हैं।

योजना के अन्तर्गत लेट पेमेंट सरचार्ज (ब्याज) पर 100% की छूट और मूलधन मे 25% तक की भारी छूट प्रदान की जा रही है। पविविनिलि के 14 जनपदों में 3.91 लाख से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है।