ईडी ने खंगाला मोनाड यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री व बाइक बोट मामले के आरोपित का घर...बंद मकान की चाबी बनवाकर खोला ताला
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोनाड यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री और बाइक बोट घोटाले के आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने आरोपिय के घरों की तलाशी ली। कंकरखेड़ा की शिवलोकपुरी स्थित पहली गली में बिजेंदर हुड्डा का मकान है। बिजेंदर हुड्डा मोनाड यूनिवर्सिटी पिलखुवा के फर्जी डिग्री मामले के आरोपित है। फर्जी डिग्री के मामले को लेकर ही बिजेंदर हुड्डा जेल में बंद है।
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ) : बाइक बोट घोटाला और मोनाड यूनिवर्सिटी के फर्जी डिग्री मामले के आरोपित विजेंद्र हुड्डा के कंकरखेड़ा के शिवलोक पुरी मोहल्ला स्थित मकान में बुधवार देररात लगभग एक बजे ईडी की टीम ने में छापेमारी की। दरअसल, शिवलोक पुरी में मोनाड यूनिवर्सिटी के मालिक विजेंद्र हुड्डा का मकान है। मकान का ताला बंद था। इसके बाद टीम ने मामले की जानकारी एसएसपी को दी। जिस पर चाबी बनाने वाले कारीगर को बुलाकर मुख्य गेट पर लगे ताले को चाबी बनवाकर खुलवाया। टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी शामिल रहे। घर के बाहर कंकरखेड़ा पुलिस भी मौजूद रही। टीम मकान में जांच पड़ताल में लगी रही।
कंकरखेड़ा की शिवलोकपुरी स्थित पहली गली में बिजेंदर हुड्डा का मकान है। बिजेंदर हुड्डा मोनाड यूनिवर्सिटी पिलखुवा के फर्जी डिग्री मामले के आरोपित है। फर्जी डिग्री के मामले को लेकर ही बिजेंदर हुड्डा जेल में बंद है। बिजेंदर बाइक बोट मामले में भी आरोपित हैं। बताया जाता है कि बिजेंदर हुड्डा के शिवलोकपुरी में दो मकान हैं। एक मकान में किरायेदार हैं, जबकि दूसरा मकान का ताला बंद था।
बुधवार देर रात करीब 1:00 बजे ईडी की टीम शिवलोकपुरी पहुंची, जहां मकान में ताला लगा था। गुरुवार सुबह सात बजे ईडी की टीम ने एसएसपी से बात की, उसके बाद कंकरखेड़ा इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ ईडी टीम संग मौके पर पहुंचे। ईडी टीम के साथ दिल्ली से सीआरपीएफ टीम भी शामिल है। कस्बा से सरदारजी चाबी वाले को बुलाकर मुख्य गेट का ताला खुलवाया गया। ईडी की टीम में चार सदस्य बताए गए हैं। कंकरखेड़ा इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि ईडी टीम घर में क्या कर रही है, इसकी जानकारी नहीं है। अंदर किसी के भी जाने से रोक है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।