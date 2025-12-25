Language
    मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर कार खड़ी कर सो गया नशेड़ी सिपाही, कोहरे में टकराईं गाड़ियां और फि‍र...

    By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:32 AM (IST)

    Meerut News : मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर हापुड़ से आ रहे नशे में धुत सिपाही ने बीच सड़क में कार रोककर सो गया। घने कोहरे के कारण सिपाही की कार से कई गाड़िय ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण, खरखौदा (मेरठ)। मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर हापुड़ से आ रहे नशे में धुत सिपाही ने कार बीच सड़क में रोक दी और सो गया। घने कोहरे के कारण सिपाही की कार से कई कार टकरा गई। 

    सिपाही फिर भी सोता रहा। एक टैक्सी चालक सिपाही की कार से टकराया तो उसने सिपाही से आपत्ति जताते हुए कार हटाने को कहा। आरोप है कि इस पर सिपाही ने गाली गलौज शुरू कर दी। अन्य लोगों ने उसकी वीडियो बना ली। सूचना पर पहुंची खरखौदा थाना पुलिस टैक्सी चालक और सिपाही को थाने ले आई। यहां घंटों चली गहमा-गहमी के बाद सिपाही व टैक्सी चालक में समझौता हो गया।

    परतापुर थाना क्षेत्र के बिजली बंबा बाईपास निवासी राकेश कुमार ने बताया कि वह मंगलवार रात हापुड़ टैक्सी लेकर गया था। रात में करीब 12 बजे जब वह लौट रहा था तो सड़क पर घना कोहरा था। खरखौदा बाईपास पर पहुंचा तो उसकी कार सड़क के बीच खड़ी कार से टकरा गई। उससे पहले भी कई वाहन इस कार से टकरा चुके थे।

    उसने अन्य वाहन चालकों संग कार में मौजूद युवक को उठाया। युवक शराब के नशे में धुत था और उसने खुद को यूपी पुलिस का सिपाही प्रवेश कुमार बताया। आरोप यह भी है कि वाहन चालकों ने जब उससे गाड़ी सड़क से हटाने को कहा तो उसने वर्दी का रौब गालिब किया।
    राकेश कुमार ने डायल-112 को जानकारी दी। यहां से आए पुलिसकर्मी दोनों गाड़ियों को थाने ले आए। इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में रात में ही समझौता हो गया है। सिपाही के नशे में होने की पुष्टि नहीं हुई है। जांच की जा रही है।