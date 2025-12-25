संवाद सूत्र, जागरण, खरखौदा (मेरठ)। मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर हापुड़ से आ रहे नशे में धुत सिपाही ने कार बीच सड़क में रोक दी और सो गया। घने कोहरे के कारण सिपाही की कार से कई कार टकरा गई। सिपाही फिर भी सोता रहा। एक टैक्सी चालक सिपाही की कार से टकराया तो उसने सिपाही से आपत्ति जताते हुए कार हटाने को कहा। आरोप है कि इस पर सिपाही ने गाली गलौज शुरू कर दी। अन्य लोगों ने उसकी वीडियो बना ली। सूचना पर पहुंची खरखौदा थाना पुलिस टैक्सी चालक और सिपाही को थाने ले आई। यहां घंटों चली गहमा-गहमी के बाद सिपाही व टैक्सी चालक में समझौता हो गया।

परतापुर थाना क्षेत्र के बिजली बंबा बाईपास निवासी राकेश कुमार ने बताया कि वह मंगलवार रात हापुड़ टैक्सी लेकर गया था। रात में करीब 12 बजे जब वह लौट रहा था तो सड़क पर घना कोहरा था। खरखौदा बाईपास पर पहुंचा तो उसकी कार सड़क के बीच खड़ी कार से टकरा गई। उससे पहले भी कई वाहन इस कार से टकरा चुके थे।