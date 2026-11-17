जागरण संवाददाता, मेरठ। दीवान पब्लिक स्कूल में शैक्षिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा एक में प्रवेश के लिए एक दिसंबर से ऑनलाइन पंजीकरण किए जाएंगे। अभिभावक चार दिसंबर तक स्कूल की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

पंजीकरण शुल्क 1500 रुपये निर्धारित किया गया है। स्कूल के अनुसार 31 मार्च 2027 को बच्चे की आयु छह से सात वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए बच्चे का जन्म एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथियों के बाद प्रवेश के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।