1951 से चली आ रही है वेस्ट यूपी में HC बेंच की मांग, कई CM ने जताई थी सहमति; पिछले सात दशक में कब-कब क्या-क्या हुआ

जागरण संवाददाता, मेरठ। सुलभ व सस्ते न्याय के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना जरूरी है। विभिन्न प्रांतों में हाईकोर्ट की दो-दो बेंच है। बड़ी संख्या में इलाहाबाद हाईकोर्ट में यहां के मुकदमे लंबित है। इतनी दूरी तय करने में लोगों को बहुत परेशानी होती है। अतिरिक्त समय और धन भी खर्च होता है। दशकों से आंदोलन के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई है।

बुधवार को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर ऐतिहासिक बंद रहा। मेरठ में बंद को लगभग 1200 संगठनों का समर्थन मिला। पश्चिम के 22 जनपदों में से 20 में अधिवक्ताओं ने काम बंद करके पूर्ण रूप से बंद रखा, जबकि शामली और बिजनौर में केवल कार्य बहिष्कार किया।