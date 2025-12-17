वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट बेंच को लेकर बंद के दौरान मेरठ व आसपास के जिलों में कैसे हैं हालात, देंखें तस्वीरें

जागरण संवाददाता, मेरठ। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर बुधवार को पश्चिम यूपी के जनपदों में बंद रखा गया है। मेरठ में इस बंद के लिए विभिन्न व्यापार संघ निजी स्कूल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पेट्रोल पंप यूनियन समेत 1200 संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। उसी का असर रहा की बुधवार सुबह से ही बाजार बंद रहे।

अधिवक्ताओं की आठ टीमें सुबह से ही शहर में निकल पड़ी लेकिन इक्का-दुक्का दुकानों को छोड़कर सब कुछ अपने आप ही बंद रहा। जिला बार अध्यक्ष के नेतृत्व मे कचहरी गेट पर धरना जारी है। बेगम पुल पर अधिवक्ताओं और व्यापारियों ने मानव श्रृंखला बनाई। यहां जाम भी लगाया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष और मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा तथा केंद्रीय संगत समिति के संयोजक राजेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की कुल आठ टीम सुबह ही शहर में निकल पड़ी। संयुक्त व्यापार संघ के दोनों गुटों के साथ-साथ जनपद के अधिकांश बाजारों के व्यापार संघ ने खुद ही इस बंद को अपना समर्थन दे रखा है।

निजी स्कूल और पेट्रोल पंप भी बंद



बाजारों के साथ-साथ निजी स्कूल पेट्रोल पंप भी बंद रहे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी बंद में पूर्ण रूप से साथ है। संजय शर्मा ने बताया कि शहर में बंद पूर्ण रूप से सफल है इक्का-दुक्का स्थान पर खुली दुकान भी अधिवक्ताओं की टीम के आने पर व्यापारियों ने खुद ही बंद कर ली। उन्होंने बताया कि वेस्टर्न कचहरी रोड पर हनुमान मंदिर के सामने कचहरी के गेट पर मुख्य धरना दिया जाएगा। शहर में 35 स्थान पर अधिवक्ता और व्यापारी धरना देंगे।

कचहरी के मुख्य गेट पर वकीलों की नारेबाजी शुरू

सहारनपुर: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 जिलों के बंद को लेकर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के वकीलों ने अपने चेंबर बंद करने के पश्चात कचहरी के मुख्य द्वार पर आकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। वही व्यापार संघ की ओर से इस बंद का मिला-जुला असर नजर आया। वकीलों ने फिलहाल दीवानी कचहरी को बंद किया है।

मुजफ्फरनगर में छह स्थानों पर निगरानी प्वाइंट बनाए, राज्यमंत्री ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र

मुजफ्फरनगर: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बैंच की मांग को लेकर अधिवक्ता वर्ग और व्यापारियों ने मुजफ्फरनगर में बाजार बंद रखें। इस दौरान बंद का असर मिला-जुला नजर आया। अधिवक्ता व्यापारी संगठन के प्रतिनिधियों ने शिव चौक, मीनाक्षी चौक, गांधी कालोनी के लक्ष्मी नारायण मंदिर चौक, बिंदल मार्केट समेत 6 स्थान पर निगरानी प्वाइंट बनाए।



जिन पर अधिवक्ताओं की टीम बाजार बंद करने का आह्वान करती रहीं। उधर, कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, बरेली में से किसी एक मंडल में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से कहा कि पश्चिमी यूपी के 22 जिलों के हजारों वादकारियों को बेंच की स्थापना होने से लाभ मिलेगा। उन्हें सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध हो सकेगा।

बुलंदशहर में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन

बुलंदशहर : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने बुधवार को बुलंदशहर बंद का आह्वान किया था। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। बंद का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। जहां बड़ी दुकान एवं शोरूम में अभी बंद है वहीं छोटे व्यापारियों ने दुकान खोलनी शुरू कर दी हैं।

बिजनौर में रजिस्ट्री कार्यालय में तालाबंदी, जिला बार ने ज्ञापन सौंपा बिजनौर : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने जनपद बंद का आह्वान कर रखा है। हालांकि बंद का बिजनौर में कोई विशेष असर नहीं है। नगर के मुख्य बाजार पूर्व की तरह से ही खुले हुए हैं। अधिवक्ताओं ने भी व्यापारी या अन्य संगठनों से बंद में शामिल होने के लिए कोई आग्रह भी नहीं किया है। बेंच की मांग को लेकर रवेन्यू बार एसोशियन ने कलक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में तालाबंदी कर धरना दिया। जिला बार ने इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन एसडीएम सदर रितु रानी सौंपा।

बागपत में डीएम के खिलाफ नारेबाजी

बागपत:पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने जनपद बंद का आह्वान कर रखा है। इसका मिला जुला असर दिख रहा है। कहीं पर दुकाने बंद तो कहीं पर खुली है। वहीं पुलिस सतर्क है। पुलिस किसी को भी जबरन बाजार बंद नहीं करने देगी। उधर कलेक्ट्रेट के बाहर हाईवे पर अधिवक्ताओं ने जाम लगाया। ज्ञापन लेने में देरी करने पर डीएम के खिलाफ आक्रोश जताते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर जाम लगाया गया।