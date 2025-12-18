दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर किसी भी आपात स्थित में मदद को पहुंचेगी पुलिस, हेल्पलाइन नंबर जारी

जागरण संवाददाता, मेरठ। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने पर दुर्घटना व अन्य आपात स्थितियों में लोगों तक तत्काल मदद पहुंचायी जाएगी। यातायात पुलिस ने सभी टोल प्लाजा पर मदद के लिए नंबर जारी किए हैं। टोल प्लाजा के अलावा हाईवे की पेट्रोलिंग गाड़ियां व फैंटम पुलिस इसका प्रचार कर रही है।

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि वाहन चालकों के लिए हेल्पलाइन नंबर पर रात में पुलिस बल तैनात रहेगा। सूचना पर वह तत्काल मौके पर पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि टोल प्लाज़ा पर कंट्रोल रूम, रिस्पांस व्हीकल, एम्बुलेंस एवं रिकवरी सेवाओं हर समय तैयारी रहेंगी। ऐसे में इन नंबरों की वाहन चालक मदद लें।



मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे काशी टोल प्लाजा