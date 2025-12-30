दिल्ली-दून हाईवे पर चलने वाले वाहनों की स्पीड भी हो गई फिक्स, NHAI ने लगा दिए नए बोर्ड

संजीव तोमर, मोदीपुरम। पिछले कई दिनों से सर्द मौसम में लगातार बढ़ते घने कोहरे की मार ने दिल्ली-दून हाईवे की रफ्तार पर भी ब्रेक लगाया है। दून हाईवे पर अब वाहन 80 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से फर्रांटा भरते थे, अब वहीं वाहन 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से ही दौड़ सकेंगे। इसके लिए एनएचएआइ ने मेरठ-मुजफ्फरनगर सीमा में दून हाईवे के यूटर्न पर 50 की स्पीड के साइन बोर्ड लगा दिए हैं।

सिवाया टोल प्लाजा कंपनी के मेंटीनेंस वरिष्ठ मैनेजर ब्रिजेश सिंह ने बताया कि दिल्ली-देहरादून हाईवे का जब निर्माण हुआ था, तब इसकी ड्राइंग 100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार तय की गई थी। कुछ वर्षों बाद ट्रैफिक का भार दून हाईवे पर बढ़ने लगा तो इसे 100 से घटाकर 80 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार तय की गई।

मगर, कुछ सालों में ही दून हाईवे किनारे कालोनियां, विवाह मंडप, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के खुलने की भरमार हो गई। जिस वजह से दून हाईवे पर सड़क हादसों की संख्या में इजाफ हुआ। अभी तक के सड़क हादसों में दर्जनों राहगीरों की जान चुकी है। साल 2025 के विदा होते-होते एकाएक ठंक का प्रकोप बढ़ा, जिससे दिन और रात में कोहरे का सड़क पर पहरा हो गया।

पिछले कई दिनों से शाम होते ही घना कोहरा सड़क और वाहनों को अपने आगोश में ले लेता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनएचएआइ के निर्देश पर सिवाया टोल प्लाजा कंपनी ने मेरठ-मुजफ्फरनगर जिले की सीमा में यूटर्न पर 50 की स्पीड के साइन बोर्ड लगवा दिए हैं। साथ ही सिवाया टोल प्लाजा पर भी 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से ही चलने के लिए माइक से एनाउंसमेंट किया जा रहा है। जिससे तेज रफ्तार वाहन किसी हादसे का शिकार न हो सके।

तेज रफ्तार में हुए हादसों पर एक नजर...

--28 नवंबर को वेदव्यासपुरी चौकी के पास कार सवार ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला था।

--22 नवंबर को 2025 को दून हाईवे पर तेज रफ्तार एक्सयूवी-700 ट्रक में जा घुसी थी, जिसमें डेंटल कोर्स की छात्रा की मौत हुई थी।

--27 अगस्त 225 को दौराला में दून हाईवे पर ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार वृद्ध की मौत हुई थी।

--26 अगस्त 2025 को गायत्री ग्रीन कालोनी के सामने ट्रक के पिछले हिस्से में बाइक जा घुसी, जिसमें युवक की मौत हुई थी।

--18 अगस्त 2025 को कंकरखेड़ा क्षेत्र में दून हाईवे पर सिल्वर सिटी के सामने सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई थी।