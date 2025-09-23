Language
    क्या होता है SLR ? दैनिक जागरण व आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के कार्यक्रम में लोगों को किया जागरूक

    By OM Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:32 PM (IST)

    Meerut News मेरठ में दैनिक जागरण और आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड द्वारा शिक्षित निवेशक फार विकसित भारत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने सुरक्षित निवेश के टिप्स दिए। कार्यक्रम में म्यूचुअल फंड निवेश को बेहतर माध्यम बताया गया और सही कंसल्टेंट की आवश्यकता पर बल दिया गया।

    कार्यक्रम में मंचासीन विशेषज्ञ ललित शर्मा, पंकज शर्मा, प्रभात मिश्रा, उमेश कुमार गुप्ता व मनोज कुमार श्रीवास्तव। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। देश विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देशवासियों को शिक्षित निवेशक बनना जरूरी है। शनिवार को गढ़ रोड स्थित होटल हारमनी इन में ‘दैनिक जागरण’ और आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम ‘शिक्षित निवेशक फार विकसित भारत’ में खासी संख्या में शहर वासियों ने भागीदारी की। विशेषज्ञों ने सुरक्षित निवेश के टिप्स बताए। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ऐसी आबादी की आवश्यकता है जो वित्तीय रूप से साक्षर और निवेशक हो, ताकि वह देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दे सके।

    विशेषज्ञों ने किया समस्याओं का समाधान

    दो घंटे से अधिक चले कार्यक्रम में लोगों ने एकाग्रचित्त होकर विशेषज्ञों की बातें सुनीं। अपनी समस्याएं रखीं, जिनका विशेषज्ञों ने समाधान किया। आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्वेस्टर एजूकेशन नार्थ के जोनल मैनेजर ललित शर्मा ने बताया कि भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में शामिल है, जहां बचत की आदत सबसे ज्यादा है। म्युचुअल फंड निवेश का बेहतर माध्यम हैं। जहां हम अपनी जरूरतों को ध्यान में रख कर निवेश करने के बाद अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। हमारी सोच लंबी अवधि के निवेश की होनी चाहिए।

    शास्त्रीनगर निवासी जागरूक नागरिक एसोसिएशन के महामंत्री गिरीश शुक्ला ने पूछा कि सेवानिवृत्ति के बाद लोग सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में रिस्क फैक्टर की बात कही जाती है। ऐसे लोग क्या करें? इस पर म्युचुअल फंड विशेषज्ञ पंकज शर्मा ने कहा कि बैंक में अगर आप फिक्स डिपाजिट करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट (मुद्रास्फीति दर) के अनुसार रिटर्न नहीं मिल सकता। ऐसे में आप जान बूझकर अपने धन को कम कर रहे होते हैं।

    हर इन्वेस्टर चाहता है एसएलआर

    ललित शर्मा ने कहा कि बैंक की ब्याज दर निरंतर कम हो रही हैं। कहा कोई भी इन्वेस्टर तीन चीजें चाहता है-सुरक्षा सेफ्टी (एस), लिक्विडिटी (एल) जब धन की जरूरत हो तब मिल जाए और तीसरा अच्छा रिटर्न (आर) भी मिले। यह तीनों चीजें किसी एक इन्वेस्टमेंट से नहीं मिल सकतीं। यह दो इन्वेस्टमेंट के संयोजन से मिलता है।

    प्रतिभागी विकास शर्मा ने कहा-जिस प्रकार लोग अपना फैमिली डाक्टर चुनते हैं, उसी तरह निवेश के लिए कंसल्टेंट भी होना चाहिए। सवाल यह है कि अच्छा कंसल्टेंट कैसे नियुक्त करें।

    अधूरा ज्ञान लेकर नहीं करें निवेश 

    म्युचुअल फंड कंसल्टेंट पंकज शर्मा ने कहा कि कहा कि अधूरा ज्ञान लेकर निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई कंसल्टेंट आपको सही राय नहीं दे रहा है तो आप कंसल्टेंट बदल सकते हैं। जैसे गंभीर रोग का इलाज दवा बेचने वाला दुकानदार नहीं कर सकता, उसी तरह बिना कंसल्टेंट के आप निवेश की यात्रा में सफल नहीं हो सकते। इंटरनेट मीडिया पर परोसा जा रहा ज्ञान कई बार निवेशकों के लिए सही साबित नहीं होता। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल लिट्रेसी अभी 24 प्रतिशत है। अब सरकार स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल कर रही है।

    मंगलपांडे नगर निवासी एससी सिंघल ने पूछा कि क्या जीते जी म्यूचुअल दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं? टैक्स विशेषज्ञों ने कहा कि नामिनी को जरूर दर्ज करना चाहिए। वैसे आप जीते-जी अपनी यूनिट किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम के माडरेटर आदित्य बिड़ला सन लाइफ के क्लस्टर हेड प्रभात मिश्रा रहे। म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ उमेश कुमार गुप्ता और मनोज कुमार श्रीवास्तव ने भी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

    गढ़ रोड निवासी मनोज पाहवा ने कहा कि विशेषज्ञों ने म्यूचुअल फंड में निवेश संबंधी बारीकियां बताईं, सावधानी और धैर्य रखने की सलाह प्रश्नोत्तर सेशन में कई शंकाओं का समाधान विशेषज्ञों ने किया है। हमें अपनी जरूरतों के अनुसार निवेश का विकल्प चुनना चाहिए।

    खैरनगर निवासी आशा सिंघल महिलाओं की बचत की आदत होती है। मोलभाव करने की क्षमता भी। ऐसे में इन्वेस्टमेंट को लेकर मिली जानकारी मेरे लिए काफी लाभप्रद रही है।  

    मंगलपांडे नगर निवासी आरपी सूरी ने कहा कि विशेषज्ञों ने अच्छी जानकारी दी। मेरी पत्नी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। आम लोगों में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने में ऐसे कार्यक्रम सहायक होते हैं। इनका आयोजन समय-समय पर होते रहना चाहिए।

    मेडिकल छात्रा श्रुति के अनुसार कार्यक्रम शिक्षाप्रद रहा। अभी हम विद्यार्थी हैं लेकिन भविष्य में हमें भी अपने धन का बेहतर प्रबंधन करके आय बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इसी के चलते ऐसे कार्यक्रम में पहली बार प्रतिभाग किया।