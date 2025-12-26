Language
    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:12 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मेरठ में साइबर ठगों ने सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी में नौकरी का झांसा देकर एक व्यक्ति से लाखों रुपये की ठगी की। ठगों ने टेलीफोन पर इंटरव्य ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर साइबर ठग लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। सऊदी अरब की शकरा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से साढ़े छह लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली।

    साइबर ठगों ने शकरा यूनिवर्सिटी के नाम पर युवक का टेलीफोन पर इंटरव्यू तक करा दिया था। साथ ही रजिस्ट्रेशन और आइडी रजिस्टर्ड करने के नाम पर तीन अलग-अलग खातों में रकम डलवा ली गई। ज्वानिंग की डेट पूछने पर मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया।

    कोतवाली के मोरीपाड़ा निवासी शोभित शर्मा ने एक वेबसाइट पर नौकरी के लिए आवेदन किया था। तभी शोभित शर्मा को इनडीड संस्था का एक ई-मेल आया। इसमें बताया गया कि सऊदी अरब की शकरा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार का पद खाली है। शोभित ने मेल पर जवाब दिया कि वह वहां आवेदन करने के लिए तैयार हैं।

    तभी राहुल नाम से साइबर ठग ने दो मोबाइल नंबरों से शोभित को काल की। उसे बताया कि 18 नवंबर को इंटरव्यू है, तैयारी कर लें। तय तिथि के मुताबिक, राहुल ने काल कर शोभित का टेलीफोन पर इंटरव्यू कराया। इंटरव्यू के बाद रजिस्ट्रेशन और आइडी रजिस्टर्ड करने के लिए रकम की मांग की।

    रजिस्टेशन के लिए चार हजार रुपये अपने खाते में डलवा लिए। इसके बाद आइडी जनरेट करने के लिए 40 हजार रुपये अपने खाते में और ट्रांसफर करा लिए। इसी तरह शोभित से बातचीत कर राहुल ने तीन खातों में छह लाख 52 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद शोभित ने ज्वानिंग की तिथि पूछी तो राहुल ने अपना मोबाइल बंद कर लिया।

    तब शोभित को अहसास हुआ कि उसके साथ साइबर ठगी हो गई है। तत्काल शोभित ने संबंधित थाना कोतवाली को घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पांच लाख से ज्यादा की ठगी के मामले साइबर थाने में दर्ज होते हैं। शोभित ने साइबर थाने में पहुंचकर साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज कराया।

    इंस्पेक्टर महेश राठौर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तीन खातों को सीज कर दिया गया, जिनमें रकम ट्रांसफर की गई थी। हालांकि उक्त रकम को साइबर ठगों ने निकाल लिया है। साइबर ठगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।