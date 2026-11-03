दीपावली से पहले बढ़े कमर्शियल LPG सिलिंडर के रेट, घरेलू के दाम स्थिर

जागरण संवाददाता, मेरठ। कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर का दाम 939.50 रुपये पर स्थिर है। 19 किग्रा के कमर्शियल सिलिंडर में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 2,815 रुपये से बढ़कर 2,824.50 रुपये का हो गया है।

47.5 किग्रा वाले सिलिंडर में सबसे ज्यादा 24.50 रुपये की तेजी आई है, जिससे यह 7,033.50 रुपये से बढ़कर 7,058 रुपये पर पहुंच गया है। 19 किग्रा नैनो कट का दाम 8.50 रुपये बढ़कर 2,995.50 रुपये हुआ है। 19 किलो एक्स्ट्रा तेज 9.50 रुपये बढ़कर 2,847 रुपये और 47.5 किलो एक्स्ट्रा तेज 24.50 रुपये बढ़कर 7,114 रुपये का हो गया।