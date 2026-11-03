धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ SSP मेरठ से शिकायत, भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप पर टिप्पणी को लेकर सपाइयों ने जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, मेरठ। कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप पर टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नाराजगी जताई है।

मंगलवार को सपा लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष शशिकांत गौतम और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुज भड़ाना ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) मेरठ को शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की।

शशिकांत गौतम ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा और भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। सार्वजनिक मंच से उनके स्वरूप और धार्मिक परंपराओं को लेकर कथित अमर्यादित टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की छूट नहीं दी जा सकती। पुलिस संबंधित वीडियो की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई करे।

वहीं, अनुज भड़ाना ने कहा कि भारत की पहचान आपसी भाईचारे, धार्मिक सद्भाव और सभी धर्मों के सम्मान से है। किसी भी धर्म के आराध्य और धार्मिक प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी समाज में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को अपनी भाषा और वक्तव्यों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।