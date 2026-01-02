छज्जूपुर में युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीटा, ग्राम प्रधान के भाई पर गोली चलाने का आरोप

जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर के गांव छज्जूपुर में एक युवक ने ग्राम प्रधान के भाई पर पुरानी रंजिश के कारण अपहरण कर कमरे में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। युवक ने कहा कि उसकी जान लेने को गोली मारी गई जिसमें वह बाल-बाल बचा। युवक ने थाना परतापुर पर आरोपितों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ग्राम छज्जुपुर निवासी शिवम ने बताया कि गुरुवार रात वह खेत से वापस लौट रहा था। इसी दौरान ग्राम प्रधान के भाई ब्रजमोहन उर्फ कुक्कु, सोमिल, नीशू, सोनू और नितिन ने उसे रोक लिया। उठाकर उसे जबरन एक मकान में ले गए। पांचों ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया। उसे लात घूंसों और बेल्ट से बेरहमी से पिटा गया। ब्रजमोहन पर उसने पिस्टल से फायर करने का आरोप लगाया।

शोर मचाने व गोली चलने की आवाज पर ग्रामीण व उसके स्वजन आए तो आरोपित फरार हो गए। स्वजन ने डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस ने शिवम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शिवम ने थाना परतापुर पर आरोपितों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने बताया कि दोनों पक्षों में पुराने विवाद को लेकर मारपीट हुई है।