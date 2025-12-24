Language
    सीसीएसयू में एक जनवरी तक परीक्षाएं स्थगित, नई डेटशीट होगी जारी

    By Amit Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:51 PM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने क्रिसमस और नव वर्ष के कारण 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। स्नातक एनईपी और बीएससी-कृषि की 27 दि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। क्रिसमस के बाद शामिल की गई नई छुट्टियों और नव वर्ष को देखते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन किया है। इसमें विश्वविद्यालय ने क्रिसमस के दूसरे दिन यानी 26 दिसंबर से लेकर एक जनवरी तक की परीक्षाओं को स्थगित किया है।

    विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार परिसर और संबद्ध कालेजों में संचालित स्नातक एनईपी और बीएससी-कृषि की 27 दिसंबर से एक जनवरी तक की परीक्षाओं की तिथि में परिवर्तन किया गया है।

    वहीं परिसर और संबद्ध कालेजों में संचालित स्नातक आनर्स पाठ्यक्रमों की 26 दिसंबर से एक जनवरी तक की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इन परीक्षाओं की नई तिथि अलग से जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय ने परिसर के विभागों और कालेजों को परीक्षा तिथियों में हुए परिवर्तन और स्थगित परीक्षाओं की जानकारी हर विद्यार्थी तक पहुंचाने को कहा है।

    यूजी-एनईपी में बदली हुई परीक्षा तिथियों का संशोधित कार्यक्रम भी विश्वविद्यालय ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसमें 27 दिसंबर की परीक्षा 13 जनवरी को, 29 दिसंबर की 15 जनवरी को, 30 दिसंबर की 16 जनवरी को, 31 दिसंबर की 17 जनवरी को, एक जनवरी की 19 जनवरी को होगी।

    वहीं बीएससी-एजी में 27 दिसंबर की परीक्षा दो जनवरी को और 29 दिसंबर की परीक्षा पांच जनवरी को होगी। उक्त पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी बदली हुई तिथियों पर परीक्षा देना सुनिश्चित करें। परीक्षा दो पालियों में ही होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक और दूसरी पाली दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी।