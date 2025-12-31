Language
    CCSU के छात्रों के लिए खुशखबरी : अब ऑनलाइन ट्रैक करें अपनी डिग्री का स्टेटस, इसके कालेज भेजे जाने का मैसेज भी मि‍लेगा

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:30 AM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय डिग्री आवेदन और जारी करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रहा है। अब छात्र अपनी डिग्री की स्थिति को आवेदन से लेकर जारी होन ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अब छात्रों के लिए डिग्री की समस्या को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है। डिग्री आवेदन और जारी होने की पूरी व्यवस्था को आनलाइन किया जा रहा है। आवेदन के बाद अब छात्र को डिग्री से संबंधित पूरी प्रक्रिया आनलाइन दिखेगी कि उनकी डिग्री किस स्तर पर रुकी है या जारी हो चुकी है या काजलेज पहुंच चुकी है, इसकी जानकारी भी छात्रों को मिल सकेगी।

    इससे जहां छात्रों को राहत मिलेगी वहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी डिग्री का रिकार्ड सुरक्षित रखने, उनपर की गई कार्रवाई का ट्रैक रिकार्ड रखने में सुविधा होगी। इसके बाद भी यदि कोई छात्र डिग्री के लिए विश्वविद्यालय में पहुंचता है तो कर्मचारी आनलाइन देखकर डिग्री की स्पष्ट जानकारी दे सकेंगे।

    विश्वविद्यालय की आनलाइन व्यवस्था में छात्रों के आनलाइन डिग्री आवेदन करने के बाद वह सीधे संबंधित विभाग के पटल अधिकारी तक पहुंची। पटल अधिकारी के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद वह उसे आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम में जो डिग्री प्रिंट की जा चुकी है उसका डाटा आनलाइन होगा और जो प्रिंट नहीं हुई है, केवल उसी का डाटा कंपनी को भेजा जाएगा। हर डिग्री आनलाइन उपलब्ध रहेगी।

    यदि डिग्री की प्रक्रिया किसी भी पटल पर किसी कारण रुकती है तो उसका संज्ञान भी कर्मचारी व अधिकारी ले सकेंगे। साथ ही विद्यार्थी भी स्थिति देख सकेंगे। यदि किसी छात्र की डिग्री में कोई विभागीय कमी है तो उसकी सूचना भी आनलाइन फ्लैश होगी।

    पता चल जाएगा डिग्री जारी हुई या नहीं

    वर्तमान व्यवस्था में कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि डिग्री कालेजों को भेजी जा चुकी है लेकिन छात्रों को विश्वविद्यालय में भटकना पड़ता है। आनलाइन डिग्री ट्रैकिंग व्यवस्था में यदि किसी छात्र की डिग्री कालेज में भेजी जा चुकी है तो उस छात्र के आवेदन करते समय ही डिग्री के कालेज भेजे जाने का संदेश स्क्रीन पर फ्लैश होगा।

    साथ ही डिग्री कालेज को कब भेजी गई यह जानकारी भी मिल सकेगी। विश्वविद्यालय की ओर से सभी छात्रों की मार्कशीट संबंधित कालेजों को समय से भेजने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं डिग्री राजकीय व सहायता प्राप्त कालेजों में तो भेजी जाएगी लेकिन अभी तक सेल्फ फाइनेंस कालेजों में डिग्री भेजे जाने का निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि उन कालेजों में परीक्षाएं भी होती हैं और कालेजों की संख्या भी अधिक है.