    CCSU ने इन स्टूडेंट को दी बड़ी राहत, अब चार जनवरी तक भरें परीक्षा फार्म  

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:09 PM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को राहत देते हुए परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। समर्थ पोर्टल की तकनीकी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) ने स्नातक (यूजी) प्रथम सेमेस्टर के उन विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है, जो समर्थ पोर्टल के माध्यम से परीक्षा फार्म भरने से अब तक वंचित रह गए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि में विस्तार कर दिया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश लेने वाले स्नातक विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फार्म भरने की नई समय-सारिणी के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि चार जनवरी है। कालेजों द्वारा समर्थ पोर्टल पर आनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि पांच जनवरी है।

    कालेज और संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में परीक्षा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि छह जनवरी हैं। तिथि बढ़ाने पर करीब 10 हजार वंचित विद्यार्थी अब परीक्षा फार्म भर सकेंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के अनुसार, प्रथम सेमेस्टर में लगभग 95 हजार विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म भरे जाने हैं। पहले अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित थी, लेकिन इसके बावजूद करीब 10 हजार विद्यार्थी परीक्षा फार्म नहीं भर सके। तकनीकी समस्याओं और समर्थ पोर्टल से जुड़ी दिक्कतों को देखते हुए तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया।

    13 जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

    सीसीएसयू पहले ही प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर चुका है, जिसके अनुसार परीक्षाएं 13 जनवरी से शुरू होंगी। ऐसे में तिथि विस्तार को विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एनईपी-2020 के अंतर्गत संचालित बीए, बीकाम व बीएससी पाठ्यक्रमों की परीक्षा 28 जनवरी तक चलेगी। यह परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तब और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से अपरान्ह चार बजे तक होगी। यह परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों के लिए जारी किया गया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने सभी कालेजों को परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने की अपील की है वह इस वर्ष प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों तक यह सूचना पहुंचाएं जिससे सभी विद्यार्थी उक्त परीक्षाओं में शामिल हो सके।

    आधार जन्मतिथि त्रुटि वाले छात्र करें सुधार

    विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड में जन्मतिथि की त्रुटि के कारण विद्यार्थियों के परिणाम रोक दिए जाएंगे। ऐसे विद्यार्थी आधार कार्ड में संशोधन कराने के बाद समर्थ पोर्टल पर अपनी जानकारी दुरुस्त कर अपार आईडी अनिवार्य रूप से अपडेट करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई तिथि का लाभ उठाते हुए समय रहते परीक्षा फार्म भर लें और कालेज प्रशासन भी सत्यापन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करे।