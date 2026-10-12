CCSU के दो हॉस्टल के छात्र लाठी-डंडे लेकर आ गए आमने-सामने, कमरों में घुसकर मारपीट; कैंपस में मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) के एपीजे और आर्यभट्ट छात्रावास के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चले, जिससे परिसर में अफरातफरी मच गई।

विवाद बढ़ने पर कुछ छात्र एक-दूसरे के छात्रावास के कमरों में घुसकर मारपीट करने लगे। बाद में दोनों पक्ष लाठी-डंडे लेकर छात्रावास के बाहर आमने-सामने आ गए।

बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। रविवार देर रात छात्र शोर मचाते हुए बाहर निकले। पहले कहासुनी और गाली-गलौज हुई। कुछ छात्रों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले।