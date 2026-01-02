CCSU: प्रथम सेमेस्टर में अभी भी परीक्षा फॉर्म भरने से रह गए करीब 10 हजार विद्यार्थी, अब क्या होगा?
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी, लेकिन अभी भी लगभग 10 हजार छात्र फॉर्म नहीं भर पाए है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरवाए जा रहे थे। एक बार तिथि बढ़ाने के बाद परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। अभी भी करीब 10 हजार विद्यार्थी परीक्षा फार्म भरने से रह गए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है।
हालांकि विश्वविद्यालय ने प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। परीक्षाएं 13 जनवरी को शुरू होंगी। प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म समर्थ पोर्टल पर ही भरे जा रहे हैं। इसमें शुरुआत से ही कुछ समस्याओं को लेकर विद्यार्थी शिकायत करते रहे हैं।
ऐसे में करीब 10 हजार विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म न भरा जाना बड़ी संख्या है। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के अनुसार प्रथम सेमेस्टर में करीब 95 हजार विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म भरे जाने हैं। शुक्रवार को प्रवेश लेने वाले और अब तक परीक्षा फार्म भर चुके विद्यार्थियों का आंकड़ा देखते हुए विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा तिथि बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा।
