CCSU: प्रथम सेमेस्टर में अभी भी परीक्षा फॉर्म भरने से रह गए करीब 10 हजार विद्यार्थी, अब क्या होगा?

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरवाए जा रहे थे। एक बार तिथि बढ़ाने के बाद परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। अभी भी करीब 10 हजार विद्यार्थी परीक्षा फार्म भरने से रह गए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है।

हालांकि विश्वविद्यालय ने प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। परीक्षाएं 13 जनवरी को शुरू होंगी। प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म समर्थ पोर्टल पर ही भरे जा रहे हैं। इसमें शुरुआत से ही कुछ समस्याओं को लेकर विद्यार्थी शिकायत करते रहे हैं।