    CBSE Board Exam: 2026 की परीक्षा में 50% योग्यता आधारित, 20% MCQ और 30% होंगे डिस्क्रिप्टिव प्रश्न

    By Amit Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:36 PM (IST)

    मेरठ के सीबीएसई स्कूल बोर्ड परीक्षा के डर को खत्म करने के लिए प्रो-बोर्ड परीक्षाओं और विषयवार प्रैक्टिस टेस्ट करा रहे हैं। 2026 की बोर्ड परीक्षा में 5 ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सीबीएसई स्कूलों की ओर से बोर्ड परीक्षार्थियों के मन से बोर्ड परीक्षा का डर पूरी तरह से खत्म करने के लिए विशेष पहल की जा रही है। दो से तीन प्रो-बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही विषयवार प्रैक्टिस टेस्ट भी बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर कुछ स्कूलों ने कराना शुरू कर दिया है।

    अन्य स्कूलों को भी इसी तर्ज पर परीक्षार्थियों को अतिरिक्त टेस्ट में शामिल करना चाहिए जिसका लाभ बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। प्रयोगात्मक परीक्षाएं एक जनवरी को शुरू होंगी। उसकी तैयारी के साथ ही स्कूलों में बोर्ड परीक्षार्थियों को बारीकी से तैयारी की जा रही है जिससे दक्षता आधारित प्रश्नपत्र में पूछे जाने वाले 50 प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी बिना कठिनाई के दे सकें।

    2026 की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं में 50 प्रतिशत प्रश्न दक्षता आधारित (कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस), 20 प्रतिशत प्रश्न चयनात्मक उत्तर वाले (एमसीक्यू-बहुविकल्पीय) और 30 प्रतिशत प्रश्न पारंपरिक वर्णनात्मक (शार्ट व लांग अंसर) के प्रश्न पूछे जाएंगे।

    केवल पेपर में नहीं, व्यवस्था में है बदलाव
    प्रश्नपत्रों में प्रश्नों के पैटर्न में किया गया बदलाव केवल परीक्षा प्रारूप में परिवर्तन नहीं है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप छात्रों के वास्तविक सीखने और समझ को आंकने का सशक्त प्रयास है। इस नई व्यवस्था में छात्रों से केवल रटकर लिखने की अपेक्षा नहीं होगी, बल्कि उनसे अपेक्षा रहेगी कि वे अपने ज्ञान को वास्तविक जीवन स्थितियों, केस स्टडी, स्रोत-आधारित प्रश्नों और विश्लेषणात्मक परिस्थितियों में लागू कर सकें। इसका सीधा अर्थ है कि प्रश्नों का स्वरूप अधिक व्यावहारिक, तार्किक और सोच-आधारित होगा। परीक्षार्थियों को उसी के अनुरूप प्रश्नों के उत्तर भी लिखने होंगे।

    छात्रों को अब यह करना चाहिए
    -छात्रों को अब केवल किताबें पूरा करने पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए।
    -गहरी समझ विकसित करें, कांसेप्ट स्पष्ट करें।8
    -केस-बेस्ड और सोर्स-बेस्ड प्रश्नों का लगातार अभ्यास करें।
    -विभिन्न विषयों के रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट दें।
    -समय प्रबंधन और उत्तर प्रस्तुतीकरण पर काम करें

    अत्यंत महत्वपूर्ण है स्कूलों और शिक्षकों की भूमिका
    -अब यह समय है कि स्कूल अपनी शैक्षणिक रणनीति में बदलाव करें।
    -वर्ष भर निरंतर योग्यता-आधारित प्रश्नों का अभ्यास कराया जाए।
    -दो से तीन प्री-बोर्ड परीक्षाएं अनिवार्य रूप से आयोजित हों।
    -छात्रों के लिए माक टेस्ट, रीमेडियल क्लास और एनालिटिकल अभ्यास सत्र चलाए जाएं।
    -शिक्षकों को भी प्रश्न-पत्र निर्माण की नई दिशा में प्रशिक्षित किया जाए।

    अब विद्यार्थियों को यह समझना होगा कि जितना अधिक अभ्यास, उतना अधिक आत्मविश्वास और उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। जो छात्र नियमित अभ्यास और समझ पर ध्यान देंगे, वही बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। सीबीएसई का यह कदम निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा पद्धति को प्रतियोगी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह बच्चों को केवल परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करेगा। छात्रों, अभिभावकों और विद्यालयों सभी को मिलकर इस परिवर्तन को स्वीकारते हुए तैयारी का स्वरूप बदलना होगा। यदि हम बच्चों को बार-बार अभ्यास का अवसर देंगे, तो वे न केवल अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, बल्कि आत्मविश्वास, तार्किक सोच और समस्या-समाधान क्षमता के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना भी सफलतापूर्वक कर पाएंगे। -वेद कुमार मिश्रा, प्रिंसिपल, दीवान पब्लिक स्कूल