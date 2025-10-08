नाम विधायक, दाम आठ करोड़... पद्मश्री नरेंद्र सिंह के मुर्रा नस्ल के इस भैंसे ने मचाई मेले में धूम

Buffalo costs 8 crore आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित किसान मेले में मेले में हरियाणा से आए पद्मश्री नरेंद्र सिंह के विधायक नामक भैंसे ने सबका ध्यान खींचा। इसकी कीमत आठ करोड़ रुपये बताई जा रही है। हिसार से आई राम-लखन बैलों की जोड़ी भी आकर्षण का केंद्र रही।

जागरण संवाददाता, मेरठ। आइआइएमटी विश्वविद्यालय में चल रहे तीन दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेले के दूसरे दिन देसी जोश और रोमांच का माहौल देखने को मिला। हरियाणा से आए पद्मश्री नरेंद्र सिंह के आठ करोड़ रुपए के मुर्रा नस्ल के भैंसा ने पूरे मेले में धूम मचाई हुई है। किसान ने इस भैंसा का नाम विधायक रखा हुआ है। विशाल कद-काठी वाले विधायक को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। पूरे मेले यह भैंसा हीरो बना है। मेले में रागिनी भी लोगों को लुभा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस पशु मेले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और राजस्थान के किसान अपने अपने पशु लेकर आए हुए है। हरियाणा के भैंसा विधायक की कीमत आठ करोड़ रुपये होने का दावा किया जा रहा है। इसके मालिक नरेंद्र सिंह को अच्छे पशुपालन के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

वहीं, हिसार से आई प्रसिद्ध बैलों की जोड़ी राम-लखन भी चर्चा में रही। इसे भी लोगों की खूब सराहना मिली। मेले में कई चरणों में गाय, बैल और भैंसों की सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हरियाणा के ताऊ बलजीत की बनाई जलेबी को भी खूब पसंद किया गया। कुलाधिपति योगेश मोहन गुप्ता ने भी इसका स्वाद लिया। मेले में देसी खान-पान के अलावा खाद, उन्नत नस्ल के बीज और पशु आहार के स्टाल भी लगाए गए हैं। दर्शकों के मनोरंजन के लिए ढोल की थाप, एक तारे की सधी हुई धुन और बीन के साथ हरियाणा के रागिनी गायक कलाकारों की रागिनी लोगों को खूब पसंद आ रही है।