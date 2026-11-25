जागरण संवाददाता, मेरठ। औद्योगिक गलियारा का पहला उद्योग बनने की उपलब्धि अमेरिकी कंपनी बाॅल काॅरपोरेशन को मिली है।

बुधवार को भव्य समारोह के दौरान कंपनी की एशिया प्रेजीडेंट मैंडी ग्लू ने कहा कि भारत में कपनी का यह तीसरा उद्योग है। मेरठ में उद्योग स्थापित करके कंपनी पूरे उत्तर भारत को कवर करेगी। वर्ष 2029 के शुरूआत में ही प्लांट में उत्पादन शुरू हो जाएगा। कंपनी इस उद्योग में स्थानीय युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का प्रयास करेगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद अरूण गोविल और राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी कंपनी अधिकारियों से अपील की कि प्लांट स्थापना में लगने वाले समय के दौरान कंपनी स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करे और उसके बाद उन्हें कंपनी में रोजगार दे।

बिजौली स्थित औद्योगिक गलियारा (Industrial Corridor) के प्रथम चरण में बाल कारपोरेशन को 1.59 लाख मीटर क्षेत्रफल का भूखंड संख्या 17 आवंटित किया गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कंपनी की एशिया प्रेजीडेंट मैंडी ग्लू ने कंपनी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरठ में 2913 करोड़ से स्थापित प्लांट में देश भर के ग्राहकों के लिए एल्युमिनियम बेवरेज कैन बनाए जाएंगे।

भारत में यह बाल कंपनी का तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी भारत देश में वर्ष 2016 से काम कर रही है। दो अन्य प्लांट महाराष्ट्र के तलोजा और आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में स्थापित हैं। पूरे विश्व में कंपनी के 65 प्लांट हैं जिनमें 16 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।

बाॅल कंपनी के एशिया के रीजनल कमर्शियल डायरेक्टर मनीष जोशी ने इस दौरान कहा कि भारत के बेवरेज (पेय पदार्थ) ब्रांड तेजी से नए प्रयोग कर रहे हैं। यहां कैन का चलन अभी शुरू ही हुआ है। अभी पैक्ड ड्रिंक्स में से केवल 3 फीसदी ही कैन में आते हैं। इसलिए भारत में बाॅल कारपोरेशन के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है।