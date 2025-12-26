Language
    पुलिस टीम पर हुए हमले को लेकर SSP मेरठ का बड़ा एक्शन, सठला चौकी प्रभारी को हटाया, दारोगा-सिपाही सस्पेंड 

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    गांव सठला में एसपी देहात व सीओ पीएसी के साथ फ्लैग मार्च करते हुए। जागरण 

    जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। एसएसपी ने गांव सठला में पुलिस टीम पर हुए हमले में दारोगा सौरव रावत व सिपाही सुनील को निलंबित कर दिया है। चौकी प्रभारी संदीप को हटाकर सुमित तोमर को कार्यभार दिया है। गांव के 40 अपराधियों को चिह्नित कर 11 के खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोल दी गई है। साथ ही गांव में पुलिस चौकी के भवन के लिए जगह चिह्नित की गई हैं, जल्द ही निर्माण शुरू होगा। चौकी प्रभारी के साथ एक अतिरिक्त इंस्पेक्टर की भी चौकी पर तैनाती की गई है।

    एसएसपी ने गुरुवार को गांव में पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। तीन हमलावरों को जेल भेजने के बाद अन्य की तलाश में पुलिस की दो टीमें दबिश दे रही हैं। गांव में एक प्लाटून पीएसी को भी गश्त के लिए लगाया है। मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रामनगर निवासी नितिन को बंधक बनाकर पीटने की सूचना पर मवाना थाने की सठला पुलिस चौकी इंचार्ज संदीप कुमार, दारोगा सौरभ रावत और सिपाही सुनील निजी कार में मौके पर पहुंचे थे।

    सठला निवासी तलहा, उसके दिव्यांग भाई अब्दुल कादिर और गुलाब उर्फ यासिर ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दो सरकारी पिस्टल छीन ली थीं। वर्दी फाड़ते हुए दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था। सीओ और थाना पुलिस ने तलहा, अब्दुल कादिर और गुलाब को मौके से पकड़ लिया था। गुरुवार को तीनों को कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया। घटना का वीडियो भी प्रसारित हुआ था। 

    गुरुवार को एसएसपी डा. विपिन ताडा ने सठला पहुंचकर एसपी देहात अभिजीत सिंह से घटना की जानकारी ली। एसपी देहात, सीओ, इंस्पेक्टर तथा एक प्लाटून पीएसी के साथ गांव में पैदल मार्च किया। दो ड्रोन उड़ाकर लोगों के घरों पर रखे ईंट-पत्थर की जानकारी जुटाई।

    नितिन और तहला में लेन-देन का था विवाद 

    नितिन के तलहा, अब्दुल कादिर व दिल्ली निवासी गुलाब पर 30 लाख रुपये थे। हालांकि उक्त लोगों ने 18 लाख रुपये नितिन को दे दिए थे, लेकिन शेष 12 लाख देने के लिए मंगलवार को उसे बुलाकर बंधक बना लिया और मारपीट करते हुए सरिया से एक पैर तोड़ दिया था। नितिन आनंद अस्पताल में भर्ती है।

    हिस्ट्रीशीटर और जिलाबदर की होगी निगरानी

    एसएसपी ने बताया कि बिना वर्दी के दबिश देने गए दारोगा सौरभ रावत और सिपाही सुनील को निलंबित कर दिया गया है। मामला संभालने में नाकाम रहे चौकी इंचार्ज संदीप कुमार को हटाकर थाने में लगा दिया गया। सुमित कुमार को सठला का चौकी प्रभारी बनाया है। साथ ही एएचटीयू प्रभारी पद से हटाकर साइबर सेल में भेजे गए इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार को मवाना थाने में अतिरिक्त इंस्पेक्टर के पद पर भेजा गया है। फिलहाल उन्हें सठला की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    सठला के 40 अपराधियों को चिह्नित कर 11 के खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोल दी गई है। साथ ही लाइसेंसी हथियारों को चिह्नित कर निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। हिस्ट्रीशीटर और जिला बदर की निगरानी की जाएगी। गैंग्स्टर के मुकदमों में 14ए के तहत आरोपितों की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।

    गांव में बनेगा चौकी का भवन, अभी थाने से चल रही थी

    गांव सठला में अपराधिक घटनाएं लगातार होती रहती हैं। गांव के नाम से चौकी होने पर भी आज तक चौकी थाने से ही संचालित हो रही थी। चौकी का भवन न होने की वजह से दारोगा थाने पर ही बैठते थे।
    एसएसपी ने बताया कि गांव में जल्द ही चौकी का निर्माण कराया जाएगा। नायब तहसीलदार अंकित तोमर व नितेश सैनी और लेखपाल गांव पहुंचे सिजरा व जगह देखकर कई स्थान चिह्नित किए गए हैं।