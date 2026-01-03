यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में बना है? प्रयागराज से जारी हो गई लिस्ट

Language
    By Rajendra Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:39 PM (IST)

    यूपी बोर्ड की 2026 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए मेरठ का एएस इंटर कॉलेज मवाना प्रदेश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र घोषित किया गया है। यहां प ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। यूपी बोर्ड की वर्ष-2026 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में एएस इंटर कालेज मवाना माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का प्रदेश में अबकी बार सबसे बड़ा केंद्र होगा। इस परीक्षा केंद्र पर 18 फरवरी से होने वाली परीक्षा में सबसे अधिक 2191 छात्र-छात्राएं प्रतिदिन बोर्ड परीक्षा देंगे।

    परिषद ने परीक्षार्थियों की संख्या आवंटित करने के साथ ही परीक्षा केंद्रों की फाइनल सूची जारी कर दी है, जिसमें 98 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।इन केंद्रों पर 76 हजार से अधिक परीक्षार्थी पूरे जिले में परीक्षा देंगे।

    यूपी बोर्ड परीक्षा देश की माध्यमिक शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। इसके लिए प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। परिषद ने वर्ष-2026 की परीक्षा के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र एएस इंटर कालेज मवाना को बनाया गया है।

    इस केंद्र पर कुल 23 विद्यालयों के परीक्षार्थी हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। इनमें हाईस्कूल के 13 व इंटरमीडिएट के 10 विद्यालय शामिल हैं। वर्ष-2026 में जिले में हाई स्कूल में 38,882 परीक्षार्थी तथा इंटरमीडिएट में 38,378 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसके लिए जिले में 98 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

    मेरिट में आने के कारण चर्चा में आया विद्यालय

    इस वर्ष मेरिट के आधार पर 455 अंक मिलने के उपरांत विद्यालय ने अपना एक अलग स्थान स्थापित किया है। साथ ही यह चर्चा में भी आया। डीआइओएस राजेश कुमार का कहना है कि प्रदेश के सबसे बड़े केंद्र की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिले का एएस कालेज मवाना केंद्र सबसे बड़ा है।

    छह जनवरी तक मांगी कार्ययोजना
    प्रधानाचार्य डा. मेघराज सिंह का दावा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र होने के कारण सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित कराई जाएंगी। परीक्षा प्रभारी सचिन कुमार व सहायक प्रभारी निशिकांत शर्मा, कोआर्डिनेटर अंजू सिंह एवं चीफ प्राक्टर विभा जैन समेत सभी अन्य सहयोगियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि बोर्ड परीक्षा-2026 की पूरी कार्ययोजना 6 जनवरी तक प्रस्तुत करें।

    परीक्षा केंद्र पर 108 आईपी कैमरे की व्यवस्था
    परीक्षा केंद्र पर 108 आईपी कैमरा की व्यवस्था, मेटल डिटेक्टर सभी मुख्य द्वार पर सीसीटीवी, फर्नीचर, प्रकाश, जनरेटर की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इस साल दो कंट्रोल स्थापित किए जाएंगे। इनकी लगातार मानिटरिंग करने के लिए आपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। प्रश्नपत्रों के रखरखाव के लिए स्ट्रांग रूम एवं डबल लाक की अलमारियों की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। 50 प्रतिशत कक्ष निरीक्षक बाह्य व 50 प्रतिशत की तैनाती विद्यालय स्तर पर की जाएगी। विद्यालय के आसपास दो सौ मीटर के क्षेत्र में कोई भी फोटो स्टेट की दुकान नहीं खुलेगी। वहीं, परीक्षा के दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

    जिले में सबसे अधिक परीक्षार्थी वाले परीक्षा केंद्र

    1-एएस इंटर कालेज मवाना-2191
    2-सीएबी इंटर कालेज कैंट-1749
    3-एसडी इंटर कालेज सदर-1657
    4-कृषक इंटर कालेज मवाना-1638
    5-एसडी इंटर कालेज लालकुर्ती-1602
    6- आरजी इंटर कालेज-1595
    7-डीएन इंटर कालेज रेलवे रोड-1567