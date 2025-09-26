Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांच थाने, 20 पुलिस चेकपोस्ट पार कर शामली से मेरठ पहुंच गई ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली, हाईवे पर हो गया हादसा

    By Rajkumar outputEdited By: Jagran News Network
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:32 AM (IST)

    - पराली से लदी

    prefferd source google
    Hero Image

    पांच थाने, 20 पुलिस चेकपोस्ट पार कर शामली से मेरठ पहुंच गई ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली, हाईवे पर हो गया हादसा

    - पराली से लदी इस ट्रैक्टर ट्राली को कहीं भी पुलिस ने नहीं रोका और हाईवे पर हो गया हादसा, चली गई पिता और पुत्र की जान

    - रात में हाईवे के साथ ही अन्य प्रमुख मार्गों पर रहता है पराली और भूसे से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियों का कब्जा, हैं जानलेवा

    मेरठ : पुलिस की लापरवाही के कारण पराली व भूसे की ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियां जानलेवा बन गई हैं। बुधवार देर रात भी मेरठ-करनाल हाईवे पर पराली से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली पलटने से पिता और पुत्र की जान चली गई। हैरत की बात है कि ओवरलोड व बेतरतीब तरीके से भरी ट्रैक्टर ट्राली कई थाने, चौकियां व चेकपोस्ट पार करते हुए मेरठ तक पहुंच गई, लेकिन कहीं इसे रोका नहीं गया। शायद यह पुलिस की मिलीभगत का ही परिणाम रहा। झिंझाना थाना क्षेत्र से निकली ट्राली पांच थानों की सीमा से निकलकर मेरठ के सरूरपुर की सीमा में प्रवेश कर गई। इस मार्ग पर 20 से ज्यादा चेक पोस्ट हैं लेकिन कहीं भी इस ट्रैक्टर ट्राली को पुलिस ने नहीं रोका और हादसा हो गया। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने कहा कि जांच की जा रही है। पुलिस ने जीडी में तस्करा डाल दिया है। अब एसपी देहात जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन रात में हाईवे पर पराली व भूसे से लदी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियां बेतरतीब तरीके से चलती हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। यह जिस मार्ग से गुजरती हैं वह इनके ही हवाले रहता है। इनके आसपास से गुजरना मौत को आमंत्रित करने से कम नहीं होता। हाईवे पर आए दिन तेज रफ्तार भी हादसों का कारण बन रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ------------

    नवंबर में होनी है बेटी की शादी

    शामली : सतीश कश्यप मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। कभी वह ईंट भट्ठे पर कार्य करते थे, तो कभी पराली ढोने का। सतीश बेटे के साथ पराली बेचने सरधना जा रहे थे लेकिन करनाल हाईवे पर हादसा हो गया और दोनों की मौत हो गई। सतीश की बड़ी बेटी की दो नवंबर में शादी होनी है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिता-पुत्र की मौत की सूचना से घर में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया।