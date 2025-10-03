पति से विवाद के बाद कमरे में कर रही थी फांसी लगाने का प्रयास, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बचाया

जासं, मेरठ : पति से विवाद हुआ तो महिला ने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगाकर जान देने की बात कही। इससे घबराए स्वजन ने डायल-112 को सूचना दी। मौके पर पहुंचे डायल-112 के पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला। बाद में महिला, पति व उसके स्वजन को थाने लाया गया। यहां मिशन शक्ति केंद्र में दोनों की काउंसिलिंग कराई गई। दोनों में देर रात समझौता हो गया। पुलिस ने दोनों को वापस घर भेज दिया।

परतापुर के अछरौंडा मोड निवासी नौशाद की शादी दो साल पहले कशिश से हुई थी। नौशाद पत्नी, सास, ससुर के साथ मुनन के यहां किराए पर रहते थे। पति बेलदारी करता है। उनके एक बेटी है। शादी के बाद से ही पति पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था। गुरुवार शाम पति-पत्नी में फिर विवाद हुआ। गुस्साई कशिश ने खुद एक कमरे में बंद कर अंदर से कुंडी लगा ली। उसने फांसी लगाकर जान देने की बात कही। कशिश के जेठ की लड़की रेणुका ने अंदर झांककर कशिश को फांसी लगाने की कोशिश करते देखा तो स्वजन को सूचना दी। स्वजन ने समझाया लेकिन कशिश ने दरवाजा नहीं खोला। इस पर उन्होंने डायल-112 को सूचना दी। कशिश का मोबाइल नंबर भी दिया। डायल-112 के पुलिसकर्मियों ने कशिश को फोन कर बातचीत का प्रयास किया और घटनास्थल की और दौड़ पड़े। तीन मिनट में वह मौके पर पहुंच गए। कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो कांस्टेबल नवीन ने दरवाजा तोड़ा। पुलिस कर्मियों व स्वजन ने कशिश को कमरे से बाहर निकाला। उसे समझाकर शांत किया और थाने लाए। कशिश ने आरोप लगाया पति व ससुरालिये उसे घर से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसने ससुरालियों पर मारपीट का भी आरोप लगाया। उसने बताया इसी डिप्रेशन में वह आत्महत्या करने जा रही थी। परतापुर थाने पर मिशन शक्ति केंद्र ने तत्काल कशिश के पिता महबूब को सूचना दी। वह पत्नी नूरजहां के साथ थाने पहुंचे। केंद्र पर नौशाद व कशिश की काउंसिलिंग कराई गई। देर रात दोनों में समझौता हो गया और वह घर चले गए।