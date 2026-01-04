गांजे की पुड़िया को ओजी नाम से बेच रहा था अधिवक्ता का बेटा, पिज्जा की तरह थी आनलाइन सप्लाई... यूं हुआ राजफाश

Language
    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:22 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। पीएल शर्मा रोड पर एक कोठी के अंदर से अधिवक्ता का बेटा पिज्जा की तर्ज पर आनलाइन गांजा की सप्लाई दे रहा था। उसे गांजे की पुड़िया को ओजी का नाम दिया था। साथ ही वह स्नूकर गेम की आड़ में कोठी के अंदर बुलाकर युवाओं को गांजे का नशा करा रहा था। मुखबिर की सूचना पर सीओ नवीना शुक्ला ने टीम के साथ कोठी को सर्च किया तो वहां से डेढ़ किलो गांजा और ओजी की करीब 40 से ज्यादा पुड़िया, एक पिस्टल व तमंचा बरामद किया।

    पुलिस ने मौके से अधिवक्ता के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सीओ कैंट नवीना शुक्ला ने बताया, बेगमबाग के पीएल शर्मा रोड पर अधिवक्ता चंद्रमणी त्यागी का आशीर्वाद विला है। वह मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिस करते हैं। सूचना मिली थी कि कोठी में अधिवक्ता का बेटा तरुण त्यागी नशा बेचता है। पुलिस टीम के साथ कोठी को सर्च किया। वहां से डेढ़ किलो गांजा, 40 ओजी की पुड़िया, एक पिस्टल, तमंचा बरामद किए।

    सीओ के अनुसार, तीन मंजिला कोठी में तरुण का परिवार भी साथ रहता है। ग्राउंड फ्लोर पर स्नूकर गेम खिलाया जाता है। इसी के बहाने तरुण युवाओं को बुलाकर गांजे का नशा कराता है। जोमेटो की तर्ज पर गांजा आनलाइन सप्लाई भी होता है। तरुण एक ग्राम गांजा 1800 रुपये में बेचता था। इस एक ग्राम की पुड़िया को ओजी के नाम से जाना जाता है। मौके से तरुण को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ लालकुर्ती थाने में एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    आनलाइन आर्डर मिलते ही 30 मिनट में होती है सप्लाई : तरुण त्यागी ने गांजा डिलीवर करने के लिए कुछ बाइक सवार लड़कों को रखा था। लड़कों को नहीं बताया गया कि वह गांजा की डिलीवरी कर रहे हैं। उन्हें बताया जाता था कि ओजी डिलीवर करना है। तरुण ने पुलिस की निगरानी के लिए कोठी के मुख्य गेट पर सीसीटीवी भी लगा रखा था।

    कालेज के छात्र थे सबसे ज्यादा ग्राहक : स्नूकर गेम खेलने के बहाने कालेज के छात्र तरुण त्यागी की कोठी में आकर गांजे का नशा कर निकल जाते हैं। दिनभर छात्रों का कोठी में आना-जाना लगा रहता है। आसपास के लोगों का कहना था कि युवक नशे की हालत में कोठी से लौटते हैं।
    अल्मारी से गांजा बरामद करती पुलिसl