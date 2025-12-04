Language
    Meerut Crime: नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर महिला से रेप...बनाया वीडियो, फ्लैट खरीदने के नाम पर हड़पे 13 लाख

    By Vinod Phogat Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:01 AM (IST)

    मेरठ में एक महिला के साथ आरोपी युवक ने नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। पीड़िता के 13 लाख रुपये भी आरोपी ने फ्लैट खरीदन ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मुजफ्फरनगर निवासी एक महिला ने सरधना निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर वीडियो बनाने और फ्लैट खरीदने के नाम पर 13 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है।

    पीड़िता ने एसएसपी को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि चार वर्ष पहले उसने धर्म परिवर्तन कर हिंदू युवक से शादी की थी। शादी के बाद दोनों के बीच विवाद हो गया था। जिसके बाद वह किराये के मकान में रहने लगी थी।

    शीली कोल्डड्रिंक पिलाकर किया दुष्कर्म

    इस दौरान उसकी मुलाकात सरधना निवासी एक युवक से हुई। युवक ने उसे शादी का वादा कर बिजलीबंबा बाईपास स्थित सुपरटेक में फ्लैट खरीदने की बात कही। आरोपित ने फ्लैट खरीदने के नाम पर 13 लाख रुपये ले लिए और नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

    आरोपित ने उसकी वीडियो भी बना ली। आरोपित उसे भैंसाली बस अड्डे पर छोड़कर फरार हो गया था। उसने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपित ने वीडियो को इंटरनेट पर डालने की धमकी दी। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी को मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

