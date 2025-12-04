Meerut Crime: नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर महिला से रेप...बनाया वीडियो, फ्लैट खरीदने के नाम पर हड़पे 13 लाख

जागरण संवाददाता, मेरठ। मुजफ्फरनगर निवासी एक महिला ने सरधना निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर वीडियो बनाने और फ्लैट खरीदने के नाम पर 13 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसएसपी को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि चार वर्ष पहले उसने धर्म परिवर्तन कर हिंदू युवक से शादी की थी। शादी के बाद दोनों के बीच विवाद हो गया था। जिसके बाद वह किराये के मकान में रहने लगी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शीली कोल्डड्रिंक पिलाकर किया दुष्कर्म इस दौरान उसकी मुलाकात सरधना निवासी एक युवक से हुई। युवक ने उसे शादी का वादा कर बिजलीबंबा बाईपास स्थित सुपरटेक में फ्लैट खरीदने की बात कही। आरोपित ने फ्लैट खरीदने के नाम पर 13 लाख रुपये ले लिए और नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।