सिपाही के घर चोरों ने की लूटपाट, तीन लाख के जेवर समेत नकदी लेकर हुए फरार

मऊ के नगवां में चोरों ने एक सिपाही के घर धावा बोलकर लाखों के जेवर और नकदी चुरा ली। घटना उस समय हुई जब परिवार सो रहा था। चोर छत के रास्ते घर में घुसे और सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसी रात एक और घर में चोरी का प्रयास किया गया लेकिन परिवार के जागने से चोर भाग गए।

जागरण संवाददाता, रतनपुरा (मऊ)। हलधरपुर थाना क्षेत्र के नगवां गांव में बुधवार की रात सिपाही के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर बीस हजार नकदी सहित लगभग तीन लाख का जेवर उठा ले गए। स्वजन को इसकी जानकारी सुबह तब हुई जब सोकर उठे।

घर में सामान बिखरा देखकर आवाक रह गए। घर से थोड़ी दूर पर टूटा बक्शा व अटैची मिली। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। गांव निवासी अखिलेश चौहान का मकान सड़क से सौ मीटर दूर पर निर्माणाधीन है। बुधवार की रात परिवार के लोग सो रहे थे। इसी दौरान रात में चोर पीछे के रास्ते से छत की सीढी के सारे नीचे आ गए। इसके बाद कमरे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश कर गए।