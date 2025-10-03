सिपाही के घर चोरों ने की लूटपाट, तीन लाख के जेवर समेत नकदी लेकर हुए फरार
मऊ के नगवां में चोरों ने एक सिपाही के घर धावा बोलकर लाखों के जेवर और नकदी चुरा ली। घटना उस समय हुई जब परिवार सो रहा था। चोर छत के रास्ते घर में घुसे और सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसी रात एक और घर में चोरी का प्रयास किया गया लेकिन परिवार के जागने से चोर भाग गए।
जागरण संवाददाता, रतनपुरा (मऊ)। हलधरपुर थाना क्षेत्र के नगवां गांव में बुधवार की रात सिपाही के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर बीस हजार नकदी सहित लगभग तीन लाख का जेवर उठा ले गए। स्वजन को इसकी जानकारी सुबह तब हुई जब सोकर उठे।
घर में सामान बिखरा देखकर आवाक रह गए। घर से थोड़ी दूर पर टूटा बक्शा व अटैची मिली। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है।
गांव निवासी अखिलेश चौहान का मकान सड़क से सौ मीटर दूर पर निर्माणाधीन है। बुधवार की रात परिवार के लोग सो रहे थे। इसी दौरान रात में चोर पीछे के रास्ते से छत की सीढी के सारे नीचे आ गए। इसके बाद कमरे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश कर गए।
इसके बाद अखिलेश के छोटे भाई जौनपुर में सिपाही पद पर तैनात अरविंद कुमार चौहान के कमरे का ताला तोड़कर कमरे में रखे अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर बीस हजार नकदी व सोने के चार कंगन, सोने का हार, एक जोड़ी झुमका, बच्चों का एक जोड़ी छोटा कंगन, दो सोने की अंगूठी आदि उठा ले गए।
इसी प्रकार गुरुवार की रात भी राम अवतार यादव के घर चोरों ने धावा बोला, परंतु दीवाल के सहारे चढ़ते समय दीवाल की एक ईंट आगे लगे करकट पर गिर गई।
इसके चलते तेज आवाज हुई और परिवार के लोग जाग गए। परिवार के लोगों को जागते ही स्थिति की नजाकत को भांप कर चोर वहां से भाग निकले। गृहस्वामी
अखिलेश चौहान ने पुलिस को तहरीर दे दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है। एसओ विजय प्रकाश मौर्य ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है।
