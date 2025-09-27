आजमगढ़ से आई SIB टीम ने सर्राफा दुकान पर मारा छापा, शॉप छोड़कर भागे दुकानदार

जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ)। स्थानीय मुख्य बाजार स्थित एक सर्राफा दुकान पर शनिवार को आजमगढ़ से आई विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) की टीम ने अचानक छापेमारी की, जिससे बाजार में खलबली मची रही। जैसे ही टीम दुकान पर पहुंची, दुकानदार गिरीश चंद्र घबराकर दुकान छोड़कर भाग निकले।

थोड़ी ही देर में जब वे दोबारा लौटे तो टीम ने कड़ी पूछताछ की और जीएसटी नियमों के पालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए।

डिप्टी कमिश्नर (एसआइबी) मैनेजर चौरसिया व असिस्टेंट कमिश्नर निधि श्रीवास्तव के नेतृत्व में पहुंची टीम ने दुकान में रखे सोने-चांदी के आभूषणों का अवलोकन किया और स्टाक की तुलना बिक्री रजिस्टर व जीएसटी बिलिंग से की।

दुकानदार द्वारा दुकान छोड़कर भागने पर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने स्वीकार किया कि जीएसटी जांच के डर से वह मौके से हट गए थे। डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदार को सख्त हिदायत दी कि हर ग्राहक को बेचे गए जेवरात का वैध जीएसटी बिल अनिवार्य रूप से दिया जाए।