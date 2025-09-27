अविश्वास प्रस्ताव के दौरान होगा सख्त पहरा, कैमरों की निगरानी में हो सकता है मतदान
आजमगढ़ के हरैया ब्लॉक में प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और ड्रोन कैमरे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सगड़ी तहसील में वेयरहाउस का निरीक्षण किया और जीयनपुर कोतवाली में जनसुनवाई की। जिलाधिकारी ने जवाहर नवोदय विद्यालय में नए भवन का शिलान्यास भी किया।
जागरण संवाददाता, सगड़ी (आजमगढ़)। ब्लॉक हरैया के प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के दिन आने वाली दिक्कतों से बचाव के मद्देनजर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने शनिवार को ब्लॉक का निरीक्षण किया और मुख्य विकास अधिकारी तथा एडीएम को कई बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
हरैया ब्लाक पर चार अक्टूबर को प्रमुख पद के लिए विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव चर्चा होगी। आवश्यकता अनुसार मतदान और मतगणना भी होगी।
अधिकारी द्वय ने तीन दिन के अंदर पूरे ब्लाक में सीसी कैमरा लगवाने का निर्देश दिया। साथ ही ड्रोन कैमरे की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। प्रमुख प्रतिनिधि संतोष सिंह से दोनों अधिकारियों ने अलग से जानकारी ली।
इसके पूर्व दोनों अधिकारियों द्वारा सगड़ी तहसील पर वेयरहाउस का निरीक्षण किए। उप जिलाधिकारी सगड़ी श्याम प्रताप सिंह को चारों तरफ सीसी कैमरा लगाने का निर्देश दिया। इसके उपरांत जीयनपुर कोतवाली पर थाना समाधान दिवस पर जनसुनवाई की।
24 शिकायती प्रार्थना पत्र पड़े। इनमें से एक का निस्तारण मौके पर कर दिया गया एव दो टीमें गठित कर निस्तारण को भेजी गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी सगड़ी श्याम प्रताप सिंह, कोतवाल जितेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
अंत में जिलाधिकारी ने जवाहर नवोदय विद्यालय जीयनपुर में नए भवन का शिलान्यास किया। नवोदय जाने वाले मार्ग की मरम्मत के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।