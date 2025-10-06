मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शामिल होंगे 526 जोड़े, योजना के तहत मिलेंगे 1 लाख रुपये; ऐसे करें आवेदन

Language
    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:10 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मऊ में नवंबर 2025 में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें 526 जोड़ों को लाभ मिलेगा। विवाहित जोड़ों को कुल एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी जिसमें उपहार सामग्री और कन्या के खाते में धन शामिल है। इच्छुक लाभार्थी cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। पारदर्शिता के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है।

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलेंगे एक लाख रुपये। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मऊ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद मऊ में नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के लिए जिले को 526 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत विवाहित युगलों को कुल एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

    25,000 की वैवाहिक उपहार सामग्री, 60,000 की आर्थिक मदद सीधे कन्या के खाते में, 15,000 की राशि आयोजन व्यय के लिए मिलेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र लाभार्थी योजना का लाभ लेने के लिए cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।

    आवेदन पत्र की प्रिंटेड कॉपी (हार्ड कॉपी) अपने विकास खंड कार्यालय, नगर पंचायत/नगर पालिका कार्यालय या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

    उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सभी युगलों की बायोमैट्रिक-फेस अटेंडेंस भी कराई जाएगी ताकि पारदर्शिता और प्रमाणिकता सुनिश्चित हो सके।

    जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों से आग्रह किया कि जो भी पात्र अभिभावक या युवक-युवतियां योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे समय रहते आवेदन करें, ताकि उन्हें आयोजन में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सके।

