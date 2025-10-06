मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शामिल होंगे 526 जोड़े, योजना के तहत मिलेंगे 1 लाख रुपये; ऐसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मऊ में नवंबर 2025 में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें 526 जोड़ों को लाभ मिलेगा। विवाहित जोड़ों को कुल एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी जिसमें उपहार सामग्री और कन्या के खाते में धन शामिल है। इच्छुक लाभार्थी cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। पारदर्शिता के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है।

जागरण संवाददाता, मऊ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद मऊ में नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के लिए जिले को 526 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत विवाहित युगलों को कुल एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

