    UPPSC 2025: जिले में 23 केंद्रों पर होगी PCS Pre की परीक्षा, 10 हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:59 PM (IST)

    मऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (PCS) की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को आयोजित की जाएगी जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिले में 23 केंद्र बनाए गए हैं जहां 10296 अभ्यर्थी दो पालियों में परीक्षा देंगे। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।

    पीसीएस परीक्षा में 10 हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल।

    जागरण संवाददाता, मऊ। उप्र लोक सेवा आयोग (पीसीएस) की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन रविवार को किया जाना है। आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिया है। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। यह परीक्षा दो पालियाें में आयोजित की जाएगी।

    जिले में पीसीएस परीक्षा को लेकर 23 केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों पर दो पालियों में 10,296 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पहली पाली साढे नौ बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली शाम को ढाई बजे से साढे चार बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जा रहा है।

    परीक्षा के दौरान केंद्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जिला प्रशासन और आयोग की तरफ से आनलाइन किया जाएगा। परीक्षा को लेकर केंद्र के बाहर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए है। सभी केंद्रों पर एक निरीक्षक या उपनिरीक्षक सहित पांच मुख्य आरक्षी और आरक्षी की तैनाती होगी।

    साथ ही 23 केंद्राध्यक्ष, सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। कोषागार से प्रश्न पत्रों को ले जाने और परीक्षा के बाद जमा करने की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने से पूर्व अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी। साथ ही बायोमैट्रिक उपस्थित दर्ज की जाएगी।

    पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर तैयारी की जा रही है। इसका आयोजन रविवार को किया जाएगा। केंद्र पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे है। -सत्यप्रिय सिंह, अपर जिलाधिकारी, मऊ।