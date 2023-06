जेल में बंद अब्बास अंसारी पत्नी से बात करने को बेताब, सुनवाई के दौरान जज से की अपील; 11 जुलाई को अगली सुनवाई

विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी द्वारा विजय जुलूस निकाल कर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बुधवार को तारीख नियत थी। इस मामले में एमपी एमएलए मामलों की विशेष अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रभारी प्रियंका आजाद ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से अब्बास अंसारी की पेशी कराई थीं। इस दौरान अब्बास अंसारी की तरफ से एक आवेदन अपनी पत्नी से बात करवाने के संबंध में दिया है।

सदर विधायक अब्बास अंसारी और पत्नी निखत बानो (फाइल फोटो)

संवाद सूत्र, मऊ : विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी द्वारा विजय जुलूस निकाल कर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बुधवार को तारीख नियत थी। इस मामले में एमपी एमएलए मामलों की विशेष अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रभारी प्रियंका आजाद ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से अब्बास अंसारी की पेशी कराई थीं। इसमें 11 जुलाई की तारीख नियत कर दी गई है। इस दौरान अब्बास अंसारी की तरफ से एक आवेदन अपनी पत्नी से बात करवाने के संबंध में दिया गया है। इस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई अगली तारीख पर होगी। सदर विधायक अब्बास अंसारी इस मामले में कासगंज जेल में निरुद्ध है। बुधवार को जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग लिंक होने पर उनकी पेशी हुई। मामले के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान विजय जलूस निकाल कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इस मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी सहित उनके चचेरे भाई व अन्य नौ पर मामला कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा चार्जशीट पर पुनः संज्ञान लेकर आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है। कोतवाली के दर्ज आचार संहिता उलंघन मामले में चार्जशीट धारा 188/171 एफ में दाखिल की गई है, जबकि न्यायालय द्वारा धारा 188/171एच में संज्ञान लेकर आरोपितगण को सम्मन जारी किया गया था। अब इस मामले में न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामले को संज्ञान में लेकर नया आदेश पारित किया जाएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस पर सुनवाई पिछली तारीख पर की जा चुकी है। सीजेएम के अवकाश पर होने के कारण कोई आदेश पारित नहीं हो सका है।

