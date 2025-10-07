Language
    पत्नी से विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, जान देने की देने लगा धमकी और फ‍िर...

    By anant pratap azad Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के भदवा गांव में एक युवक पत्नी से विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा। ग्रामीणों और पुलिस के समझाने पर वह नीचे उतरा। ग्रामीणों के अनुसार युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है जिसके कारण वह अक्सर झगड़ा करता है। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही।

    मुहम्मदाबाद गोहना के भदवा गांव में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक।- जागरण

    जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ)। कोतवाली क्षेत्र के भदवा गांव में सोमवार को दो बजे युवक पत्नी से विवाद करने के बाद गांव के बगल में ही बने मोबाइल टावर पर चढ़कर जान देने की धमकी देने लगा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझा-बुझाकर उसे टावर से नीचे उतारा। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। मंगलवार को यह घटना चर्चा का विषय बनी रही।

    भदवा ग्राम सभा के राजस्व गांव भोपतपुर निवासी 23 वर्षीय भगवान दास का पत्नी से अचानक विवाद हो गया। इससे सोमवार को वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इसके बाद आखिरी छोर पर चढ़कर जान देने के लिए धमकी देने लगा। जैसे ही गांव के लोगों को पता चला तो सैकड़ो की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीण उसको नीचे उतरने की सिफारिश करने लगे, लेकिन किसी की बात नहीं माना।

    ग्रामीणों ने इसकी सूचना वलीदपुर विद्युत सब स्टेशन को दिया। सूचना पर बिजली विभाग के लोगों ने टावर में प्रवाहित हो रही बिजली को काटा। इधर किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के काफी सिफारिश करने के बाद देर शाम होने के बाद किसी तरह से मोबाइल टावर से नीचे उतरा।

    पुलिस ने युवक को कड़ी हिदायत देकर ग्रामीणों के सिफारिश पर छोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि दो वर्ष पूर्व किसी मामले में पुलिस पकड़ कर कोतवाली ले गई थी। वहां से छूटने के बाद आया तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अक्सर बीवी और अन्य लोगों से बिना वजह के झगड़ा कर लेता है।

