घर पर ये चीज लेकर आया था युवक, खुश होकर पत्नी से बोला- रुको अब और ज्यादा लेकर आऊंगा; फिर कभी नहीं लौटा
मऊ के सरायलखंसी क्षेत्र में रामविलास भारती नामक एक व्यक्ति मछली पकड़ने के दौरान नदी में लापता हो गया। पत्नी के मना करने पर भी वह मछली पकड़ने गया था। पुलिस और ग्रामीण उसकी तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। रामविलास अपने परिवार का एकमात्र सहारा था।
जागरण संवाददाता, नौसेमरघाट (मऊ)। लगातार बारिश के बीच सरायलखंसी क्षेत्र के मुंगेसर गांव में शनिवार सुबह दस बजे के करीब मछली पकड़ने गए 40 वर्षीय रामविलास भारती पुत्र सिद्धू राम गहरे पानी में लापता हो गए। पत्नी साधना के मना करने के बावजूद वह मछली पकड़ने गए थे। आठ घंटे से पुलिस व ग्रामीण नदी में तलाश कर रहे हैं लेकिन अब तक निराशा हाथ लगी है।
थाना प्रभारी पंकज पांडेय ने बताया कि नदी में डूबने वाले रामविलास की तलाशी जारी है। सुबह 10 बजे वह घर से मछली मारने के लिए नदी की तरफ जाल लेकर गए थे। कुछ मछली पकड़कर घर भी पहुंचा दिया। दोबारा घर से अपनी पत्नी साधना से ज्यादा मछली पकड़ कर लाने की बात कह निकले।
नदी में 10 फीट गहरे पानी के बीचों-बीच जाल में फंसी मछलियों को निकालने गए। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में वह तैर नहीं पाए और गहरे पानी में समा गया। ग्रामीण और राजस्व टीम की मदद से लगभग दो किलोमीटर तक नदी में तलाशी की गई लेकिन कहीं अता-पता नहीं चल सका।
एनडीआरएफ टीम को सूचना देने के साथ ही गोताखोर की ड्यूटी दोहरीघाट दुर्गा पूजा भसान लगाई गई है। पत्नी साधना का रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार यही कह रहीं हैं कि क्या जरूरत थी दोबारा मछली पकड़ने की।
रामविलास ठेला चलाकर जीविकोपार्जन करते थे। वह दो लड़के व एक लड़की सहित पत्नी को पीछे छोड़ गए हैं। खबर लिखे जाने तक अभी रामविलाश की तलाश जारी है।
