दस हजार रिश्वत लेते डाक विभाग के अधिकारी को CBI ने किया गिरफ्तार, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए मांगी थी घूस

जागरण संवाददाता, मऊ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को दोपहर में मुहम्मदाबाद गोहना उपडाकघर के ओवरसियर को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। इसे लेकर महकमे में खलबली मची है। इसमें आजमगढ़ के डाक विभाग के एक और अधिकारी का नाम भी प्रकाश में आया है। चर्चा है कि उसे भी सीबीआई लेकर रवाना हुई है।

गिरफ्तार ओवरसियर त्रिभुवन यादव रानीपुर के खुरहट का निवासी है। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना के लोहरा निवासी दीपक बंदीकला क्षेत्र का ग्रामीण डाक सेवक पद पर कार्यरत हैं।

आरोप है कि उसने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक महीने की छुट्टी के लिए आवेदन किया था। इसकी स्वीकृति ऑनलाइन संदेश के माध्यम से दी गई थी।

आरोप है कि उप-मंडल निरीक्षक (एसडीआई) आजमगढ़ ने मेल ओवरसियर के माध्यम से शिकायतकर्ता से छुट्टी स्वीकृत करने और उसे कार्यमुक्त करने के लिए 10 हजार रुपये की मांग की थी।

शिकायत के आधार पर सीबीआई ने गुरुवार को दिन में दो बजे उपडाकघर पर पहुंची और ओवरसियर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से विभागीय महकमे में खलबली मची है। चर्चा यह है कि सीबीआइ ने उप मंडल निरीक्षक को भी आजमगढ़ से गिरफ्तार किया है।