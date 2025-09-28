Language
    पुलिस ने अभियान चलाकर 190 वाहनों का किया चालान, छह मनचलों पर भी सख्त कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    मऊ जिले में एंटी रोमियो अभियान और मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्कूल कॉलेज मंदिरों पर चेकिंग की गई युवकों को चेतावनी दी गई चालान काटे गए और वाहन सीज किए गए। तेज गति और स्टंट करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। मिशन शक्ति के तहत एक मामला भी दर्ज किया गया।

    पुलिस ने 190 वाहनों का चालान कर छह मनचलों पर की कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, मऊ। जिले में एंटी रोमियो अभियान व मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत विशेष चेकिंग अभियान पुलिस अधीक्षक इलामारन के निर्देशन में चलाया गया। इस दौरान जनपद के सभी थानाध्यक्ष अपनी एंटी रोमियो टीमों के साथ स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद व चौराहों पर चेकिंग के लिए भ्रमणशील रहे।

    चेकिंग के दौरान कुल 229 युवकों को चेतावनी दी गई तथा 190 लोगों से बंध पत्र भरवाए गए। वहीं, 190 वाहनों का चालान किया गया। इसके अलावा आठ वाहन सीज किए गए।

    वहीं, छह मनचलों पर का चालान करने के साथ ही मिशन शक्ति के अंतर्गत एक अभियोग थाना सरायलखंसी में दर्ज किया गया।

    यह कार्रवाई थाना दक्षिण टोला, चिरैयाकोट, सरायलखंसी, कोपागंज, मुहम्मदाबाद गुहना, दोहरीघाट, हलधरपुर, कोतवाली नगर, रानीपुर, मधुबन आदि क्षेत्रों में की गई।

    तीन सवारी बैठकर तेज गति व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने वाले तथा स्कूल के आसपास आने जाने वाली लड़कियों को देखकर हरकते करने वालो के विरूद्ध कार्रवाई तेज रही। वहीं स्टंट करने वाले वाहन चालकों को भी नहीं बख्शा गया।

