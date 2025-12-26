मऊ के फातिमा अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप
मऊ के फातिमा अस्पताल में प्रसव के बाद 28 वर्षीय श्वेता वर्मा की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को अस्पताल के गेट पर रखक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मऊ। सरायलखंसी थाना के फातिमा अस्पताल में शुक्रवार को प्रसूता की मौत हो गई। इससे आक्रोशित स्वजन ने अस्पताल के आपातकालीन विभाग के गेट के सामने शव लेकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों के मान मनौवल और अस्पताल के डाक्टर पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर स्वजन का आक्रोश शांत हुआ।
गाजीपुर जनपद के भुडकुड़ा थाना के जखनिया निवासी 28 वर्षीय श्वेता वर्मा को प्रसव पीड़ा होने पर स्वजन ने 24 दिसंबर को फातिमा अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद नार्मल प्रसव कराया गया। प्रसव के एक दिन बाद शुक्रवार को प्रसूता की लगभग दो बजे मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही स्वजन ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए।
इसकी जानकारी मिलते ही सीओ क्रिश राजपूत व थाना प्रभारी सरायलखंसी संजय सिंह मौके पर पहुंच गए। स्वजन अस्पताल के डाक्टर पर कार्रवाई करने के अड़े रहे। देर शाम तक स्वजन का हंगामा अस्पताल गेट पर चलता रहा। ग्रामीणों की भीड़ एकत्र होता पीएसी के जवानों के साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुला लिया गया।
सीओ नगर की तरफ से डाक्टर पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तब जाकर स्वजन का आक्रोश शांत हुआ। वहीं मृतिका के पति विजय वर्मा ने बताया कि 24 दिसंबर को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां पर नार्मल प्रसव कराने के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। प्रसव के एक दिन बाद दोपहर में लगभग दो बजे इंजेक्शन लगाया गया। इसके कुछ देर बाद ही प्रसूता की मौत हो गई। सीओ सिटी क्रिश राजपूत ने बताया कि मामले की जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।