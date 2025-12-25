50 हजार का इनामी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा, एसटीएफ की टीम ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के मऊ में 50 हजार का इनामी बदमाश एसटीएफ के हत्थे चढ़ा। एसटीएफ की टीम ने उसे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मऊ। एसटीएफ की टीम ने पचास हजार के इनामी अपराधी को महाराष्ट्र स्थित लोनावला रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो से बुधवार की शाम साढ़े सात बजे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी आदम मुंबई के कांदीवली केटी कंपाउंड अमन सोसाइटी का अस्थायी रूप से निवासी है।
आदम के खिलाफ महाराष्ट्र में विभिन्न धाराओं के 15 तथा मुहम्मदाबाद गोहना में पिछले वर्ष दुष्कर्म सहित अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसके बाद से वह फरार चल रहा था। उसके ऊपर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उसकी गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक सत्यसेन यादव व पर्यवेक्षण में निरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में एटीएफ की टीम लगी थी। एसटीएफ को पता चला कि आदम महाराष्ट्र के पुणे स्थित लोनावला में छिपकर रहने की सूचना मिली। इस पर टीम पुणे पहुंची थी और उसे लोनावला से गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आदम ने बताया कि वह मूल रूप से गोंडा जनपद के थाना खोडारे के पिकौरा का मूल निवासी है। लगभग 15 साल पहले अपने पिताजी के साथ मुंबई चला गया था। बीच-बीच में अपने पैतृक गांव आता जाता रहता था। इसका चचेरा ननिहाल मुहम्मदाबाद गोहना में है। यहां पर इसका आना जाना रहता था। इसी दौरान थाना मोहम्मदाबाद गोहना में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। बता दें कि मुहम्मदाबाद गोहना में दर्ज मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक वैभव पांडेय कर रहे थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।