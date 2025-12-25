50 हजार का इनामी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा, एसटीएफ की टीम ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मऊ। एसटीएफ की टीम ने पचास हजार के इनामी अपराधी को महाराष्ट्र स्थित लोनावला रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो से बुधवार की शाम साढ़े सात बजे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी आदम मुंबई के कांदीवली केटी कंपाउंड अमन सोसाइटी का अस्थायी रूप से निवासी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आदम के खिलाफ महाराष्ट्र में विभिन्न धाराओं के 15 तथा मुहम्मदाबाद गोहना में पिछले वर्ष दुष्कर्म सहित अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसके बाद से वह फरार चल रहा था। उसके ऊपर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उसकी गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक सत्यसेन यादव व पर्यवेक्षण में निरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में एटीएफ की टीम लगी थी। एसटीएफ को पता चला कि आदम महाराष्ट्र के पुणे स्थित लोनावला में छिपकर रहने की सूचना मिली। इस पर टीम पुणे पहुंची थी और उसे लोनावला से गिरफ्तार कर लिया।