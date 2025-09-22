Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर चोरों ने कर दिया कांड, एक ही रात में उड़ाए बाइक के 18 टायर

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:40 PM (IST)

    मऊ के नदवासराय में पुलिस चौकी के पास एक मोटर पार्ट्स की दुकान से अज्ञात चोरों ने 18 टायर चुरा लिए। दुकान का ताला तोड़कर हुई इस चोरी से दुकानदारों में भय और आक्रोश है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर नाराजगी है। वे गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर चोरों ने उड़ाए बाइक के 18 टायर।

    जागरण संवाददाता, नदवासराय (मऊ)। स्थानीय पुलिस चौकी नदवासराय से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक मोटर पार्ट्स की दुकान में रविवार की रात अज्ञात चोरों ने सेंध लगाते हुए 18 मोटरसाइकिल टायर चुरा लिए। इस घटना से क्षेत्रीय दुकानदारों में भय और आक्रोश का माहौल है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को तहरीर सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना कोतवाली घोसी क्षेत्र के हमीदपुर निवासी संतोष पुत्र जवाहिर के साथ हुई, जो रोज की भांति रविवार शाम 6:30 बजे अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे, उनके बगल के दुकानदार ने फोन कर उन्हें बताया कि दुकान का ताला टूटा हुआ है।

    संतोष ने मौके पर पहुंचकर देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और मोटरसाइकिल के कुल 18 टायर गायब हैं। उन्होंने बताया कि हर रोज की तरह रविवार को भी दुकान बंद कर समय से घर गया था, लेकिन रात में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर अंदर रखे टायर चुरा लिए।

    पीड़ित ने बताया कि चोरी की कुल संख्या 20 टायर थी, लेकिन मौके पर 18 टायर गायब पाए गए। यह भी उल्लेखनीय है कि दुकान पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, फिर भी चोरों ने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया।

    घटना की सूचना स्थानीय पुलिस चौकी पर दे दी गई है। इस संबंध में चौकी प्रभारी मदनलाल गुप्ता ने कहा कि मामले की सूचना प्राप्त हुई है, जांच की जा रही है, जल्द कार्रवाई की जाएगी।

    दुकान के नजदीक चोरी की यह घटना सामने आने के बाद व्यापारियों में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने रात्रि गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में लाइट से जगमग होंगे 50 गांव, नंबर में लगेंगे बिजली के खंभे और तार