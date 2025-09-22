पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर चोरों ने कर दिया कांड, एक ही रात में उड़ाए बाइक के 18 टायर

मऊ के नदवासराय में पुलिस चौकी के पास एक मोटर पार्ट्स की दुकान से अज्ञात चोरों ने 18 टायर चुरा लिए। दुकान का ताला तोड़कर हुई इस चोरी से दुकानदारों में भय और आक्रोश है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर नाराजगी है। वे गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, नदवासराय (मऊ)। स्थानीय पुलिस चौकी नदवासराय से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक मोटर पार्ट्स की दुकान में रविवार की रात अज्ञात चोरों ने सेंध लगाते हुए 18 मोटरसाइकिल टायर चुरा लिए। इस घटना से क्षेत्रीय दुकानदारों में भय और आक्रोश का माहौल है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को तहरीर सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

घटना कोतवाली घोसी क्षेत्र के हमीदपुर निवासी संतोष पुत्र जवाहिर के साथ हुई, जो रोज की भांति रविवार शाम 6:30 बजे अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे, उनके बगल के दुकानदार ने फोन कर उन्हें बताया कि दुकान का ताला टूटा हुआ है।

संतोष ने मौके पर पहुंचकर देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और मोटरसाइकिल के कुल 18 टायर गायब हैं। उन्होंने बताया कि हर रोज की तरह रविवार को भी दुकान बंद कर समय से घर गया था, लेकिन रात में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर अंदर रखे टायर चुरा लिए।