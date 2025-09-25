Language
    जब कुख्यात बदमाश ने दी धमकी, युवा नेता ने CM Yogi का नाम लेकर कह दी ये बात

    By Ravi prakash Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:50 PM (IST)

    छाता क्षेत्र के युवा नेता नरदेव चौधरी को बदमाश लोकेश पंडित से मिली धमकी को राजनीतिक विद्वेष माना जा रहा है। नरदेव चौधरी ने कहा कि वे विरोधियों की साजिश से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने इसे उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने का प्रयास बताया और कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

    योगी राज में मुझे क्या किसी को भी डरने की जरूरत नहींः नरदेव चौधरी

    जागरण संवाददाता, कोसीकलां। छाता क्षेत्र की राजनीति में उभर रहे युवा नेता नरदेव चौधरी को बदमाश लोकेश पंडित द्वारा धमकी देने के मामले को राजनैतिक द्वेष माना जा रहा है। वह कहते हैं कि विरोधियों की साजिश एवं किसी बदमाश की धमकी से डरने वाले नहीं है।

    कैबिनेट मंत्री के भतीजे एवं छाता क्षेत्र की राजनीति के उभरते नेता नरदेव चौधरी को कुख्यात बदमाश लोकेश पंडित की धमकी के बाद सभी सन्न हैं। योगी राज में किसी बदमाश से सत्ताधारी पाटी के कैबिनेट मंत्री के स्वजन को धमकाना लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ है। युवा नेता नरदेव चौधरी इस सब से तनिक भी भयभीत नहीं है।

    कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। सरकार सभी की सुरक्षा निश्चित करना जानती है। उन्होंने कहा कि यह उनके विरोधियों की शह पर किया गया घटिया प्रयास है । उनकी लोकप्रियता एवं लोगों के बीच बढते प्रभाव एवं लोगों का उन पर बढ रहे विश्वास को ठेस पहुंचाने एवं रोकने के लिए किया गया है। जिसमें वे लोग सफल नहीं हो पाऐंगे।