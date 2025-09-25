जब कुख्यात बदमाश ने दी धमकी, युवा नेता ने CM Yogi का नाम लेकर कह दी ये बात

छाता क्षेत्र के युवा नेता नरदेव चौधरी को बदमाश लोकेश पंडित से मिली धमकी को राजनीतिक विद्वेष माना जा रहा है। नरदेव चौधरी ने कहा कि वे विरोधियों की साजिश से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने इसे उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने का प्रयास बताया और कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

जागरण संवाददाता, कोसीकलां। छाता क्षेत्र की राजनीति में उभर रहे युवा नेता नरदेव चौधरी को बदमाश लोकेश पंडित द्वारा धमकी देने के मामले को राजनैतिक द्वेष माना जा रहा है। वह कहते हैं कि विरोधियों की साजिश एवं किसी बदमाश की धमकी से डरने वाले नहीं है।

कैबिनेट मंत्री के भतीजे एवं छाता क्षेत्र की राजनीति के उभरते नेता नरदेव चौधरी को कुख्यात बदमाश लोकेश पंडित की धमकी के बाद सभी सन्न हैं। योगी राज में किसी बदमाश से सत्ताधारी पाटी के कैबिनेट मंत्री के स्वजन को धमकाना लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ है। युवा नेता नरदेव चौधरी इस सब से तनिक भी भयभीत नहीं है।