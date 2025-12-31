Language
    Year Ender 2025: स्वच्छता में मथुरा ने रचा इतिहास... देश की शहरी निकायों में नगर निगम को मिला 11वां स्थान

    By Vineet Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    मथुरा नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में देश भर में 11वां स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। पिछले सर्वेक्षण से 83 पायदान ऊपर उठकर, इसे 3-स ...और पढ़ें

    Hero Image

    शहर के विश्राम घाट पर स्वच्छता अभियान चलाते नेचर ग्रीन कंपनी के आपरेशन मैनेजर अभिषेक बाजपेई। फोटो-जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, मथुरा। वर्ष 2025 स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर निगम के लिए सुखद भरा रहा। पिछले सर्वेक्षण से 83 कदम उछाल मारकर मथुरा नगर निगम ने देश की शहरी निकायों में 11वीं रैंक हासिल कर कीर्तिमान बनाया। इस रैंक से नगर निगम मथुरा-वृंदावन गाजियाबाद व आगरा जैसे महानगरों की श्रेणी में शामिल हो गया। नगर निगम मथुरा को वाटर प्रमाणन व गार्बेज फ्री सिटी में तीन स्टार रेटिंग मिली। इस उपलब्ध में नगर निगम के अफसर एवं स्वच्छता की ओर काम कर रही नेचर ग्रीन कंपनी भी इसमें शामिल रही।

    स्वच्छ सर्वेक्षण में गाजियाबाद-आगरा जैसे 11 महानगर की श्रेणी में शामिल कान्हा की नगरी, बदली सूरत

    गुजरे वर्ष स्वच्छता पर नगर आयुक्त ने खासा जोर दिया। कूड़ा उठान का कार्य कर रही नेचर ग्रीन कंपनी, किंग सिक्योरिटी व नगर निगम की टीम के साथ स्वच्छता में पूरी ताकत झोंक दी। इसका नतीजा वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में साफ दिखा। वर्ष 2023-24 में कराए गए सर्वेक्षण में मथुरा-वृंदावन नगर निगम को 94वीं रैंक मिली। वर्ष 2024-25 के सर्वेक्षण तीन चरण में हुआ। जुलाई, 2025 में इसका परिणाम जारी हुआ।

    तीन लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नगर निगम मथुरा-वृंदावन को देश में 11वीं रैंक मिली। वहीं उत्तर प्रदेश में नगर निगम मथुरा नौवें स्थान। इस उपलब्धि पर नगर निगम ने वाटर प्लस प्रमाणन और गार्बेज फ्री सिटी में तीन स्टार रेटिंग पाई है। इस उपलब्धि के साथ ही कान्हा की नगरी देश के अग्रणी शहरों की सूची में शामिल हो गया है। पिछले सर्वेक्षण में नगर निगम को एक स्टार मिला था।

    नंबर वन बनाने की ओर काम

    नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर वन पर पहुंचाने के लिए महापौर विनोद अग्रवाल व नगर आयुक्त जग प्रवेश जुटे हुए हैं। इसके तहत स्वच्छता पर खासा जोर दिया जा रहा है। सफाई की हर रोज निगरानी की जा रही है। समय-समय पर वार्ड के निरीक्षण किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त जग प्रवेश ने बताया, हमारे प्रयास हैं कि शहर स्वच्छता में नंबर वन हो।

    69 डलावघर कराए खत्म

    डोर टू डोर कार्य में लगी नेचर ग्रीन कंपनी द्वारा कचरा उठाने का कार्य किया जा रहा है। परियोजना प्रबंधक अभिलाष सांगवान व आपरेशन प्रबंधक अभिषेक बाजपेई द्वारा शहर में स्वच्छता ही सेवा के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विशेष सफाई अभियान के तहत पालीथिन व कचरा खुद साफ किया जाता है। अब तक 69 डलावघर खत्म कराए गए हैं।