Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:31 AM (IST)

    मथुरा के बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसे में कानपुर के दो युवकों की मृत्यु हो गई। ये हादसा माइल स्टोन 140 के पास हुआ जहाँ अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। रघुनाथ और जसवंत नामक ये युवक मथुरा में कोई काम करते थे और शनिवार तड़के बाइक से कहीं जा रहे थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। थाना बलदेव क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 140 पर शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में कानपुर के दो युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

    दोनों युवक अपाचे बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी किसी अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर के बदुआपुर नौबस्ता के रहने वाले रघुनाथ और कानपुर देहात के शिवली निवासी जसवंत आपस में दोस्त है। बताया जा रहा है कि दोनों मथुरा में रह कर कोई काम करते है। शनिवार तड़के चार बजे दोनों अपाचे बाइक से किसी काम से कही जा रहे थे।

    बलदेव क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 140 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर बलदेव थाना प्रभारी रंजना सचान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची।

    पुलिस ने दोनों युवक की पहचान के प्रयास किए। कुछ देर बाद दोनों की पहचान हो सकी। इसके बाद पुलिस से स्वजन को हादसे के बारे में बताया। थाना प्रभारी ने बताया कि स्वजन के आने पर पता चल सकेगा कि दोनों युवक मथुरा में क्या काम करते थे। साथ ही अन्य जानकारी भी जुटाई जाएगी।