यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

मथुरा के बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसे में कानपुर के दो युवकों की मृत्यु हो गई। ये हादसा माइल स्टोन 140 के पास हुआ जहाँ अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। रघुनाथ और जसवंत नामक ये युवक मथुरा में कोई काम करते थे और शनिवार तड़के बाइक से कहीं जा रहे थे।

जागरण संवाददाता, मथुरा। थाना बलदेव क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 140 पर शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में कानपुर के दो युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दोनों युवक अपाचे बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी किसी अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई।

कानपुर के बदुआपुर नौबस्ता के रहने वाले रघुनाथ और कानपुर देहात के शिवली निवासी जसवंत आपस में दोस्त है। बताया जा रहा है कि दोनों मथुरा में रह कर कोई काम करते है। शनिवार तड़के चार बजे दोनों अपाचे बाइक से किसी काम से कही जा रहे थे।

बलदेव क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 140 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर बलदेव थाना प्रभारी रंजना सचान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची।