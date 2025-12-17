Yamuna Expressway पर जली थीं 7 बसें और 3 कारें, हादसे की जांच को पहुंची टीम, दुर्घटनास्थल पर देखा हर बारीक पहलू

जागरण संवाददाता, मथुरा। Yamuna Expressway पर सोमवार देर रात दो बजे घने कोहरे में हुए भीषण हादसे की जांच शुरू हो गई है। इसमें सात बसें और तीन कारें जलकर राख हो गई थीं। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं।

हादसे के बाद गठित जांच दो जांच टीमों ने बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचकर वहां के हालात देखे। हादसे के कारण तलाशे और देवदूत बनकर हादसे के बाद मदद को आए ग्रामीणों के बयान लिए। अब उन वाहन चालकों को बुलाया गया है, जो हताहत हुए थे।

यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद यमुना विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की ओर से टीम गठित की गई है। इसमें जिला प्रशासन की छह सदस्यीय टीम में एडीएम प्रशासन अमरेश कुमार, एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अजय सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन राजेश राजपूत शामिल हैं।

इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के परियोजना महाप्रबंधक राजेंद्र सिंह और जेपी इंफ्रा लिमिटेड के महाप्रबंधक (आपरेशन) आनंद सिंह भी शामिल हैं। इस टीम के अलावा एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ के अनुरोध पर मानेसर की इंस्टीट्यूट आफ रोड सेफ्टी की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की।

इस टीम की अगुवाई इंस्टीट्यूट की एचओडी डा. श्रुति ने की। उनके साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट अनुभव भी रहे। दोनों टीमों ने आपस में वार्ता की। यहां एक्सप्रेसवे के किनारे पड़े दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की फोटो ली। इंस्टीट्यूट आफ रोड सेफ्टी की टीम दो दिन तक घटना के कारण तलाशेगी।