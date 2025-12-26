Language
    दो सैंपल का होना है DNA मिलान, दावेदार चार, हादसे में मारे जाने वालों की संख्या को लेकर खड़ी हुई ये बड़ी चुनौती

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में मारे गए देवेंद्र और नरेंद्र का डीएनए मिलान होने के बाद उनके शव गुरुवार दोपहर स्वजन के सिपुर्द कर दिए गए। अब तक 16 मृतकों की पहचान हो चुकी है। दो सैंपल लखनऊ भेजे गए हैं। डीएनए जांचों के हिसाब से अब मृतकों की संख्या 19 की जगह 18 ही आ रही है। मगर, यात्रा करने वाले चार लोग गायब हैं। उनके स्वजन ने भी डीएनए जांच के लिए सैंपल दिया है।

    लखनऊ में दो सैंपल के मिलान के बाद भी दो दावेदार ऐसे रह जाएंगे, जिनके स्वजन का अभी तक पता नहीं चल सका है। गुरुवार को पुलिस ने डीएनए मिलान के बाद फतेहपुर के चांदपुर छिपकी गधर निवासी नरेंद्र का शव उनके स्वजन को सौंप दिया। हमीरपुर के गुहान राठ निवासी देवेंद्र कुमार का शव भी गुरुवार को स्वजन ले गए।

    क्या किया था डॉक्टरों ने दावा?

    घटना के बाद बुरी तरह जल गए अवशेष को देखने के बाद चिकित्सकों ने दावा किया था कि 19 लोगों की मृत्यु हुई है। चार मृतकों के शव घटना के दिन ही पहचान होने के कारण स्वजन को सौंप दिए गए। 15 बाडी बैग में रखे शवों के अवशेष डीएनए जांच के लिए आगरा की लैब में भेजे गए, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि दो बैग में तो कानपुर के मोहम्मद सलीम रिजवी के ही शव के अवशेष थे। ऐसे में शवों की संख्या कम हो गई। 12 शवों की डीएनए मिलान से पुष्टि हुई।

    आगरा की लैब में दो शवों के डीएनए का मिलान नहीं हो सका है। ऐसे में उनके सैंपल दोबारा लखनऊ की लैब में भेजे गए हैं। दो की पहचान के बाद मृतकों की संख्या 18 रह जाएगी। अब तक हादसे के बाद लापता चार लोगों के स्वजन ने डीएनए जांच के लिए सैंपल दे रखा है। इसमें हमीरपुर के नौरंगा राठ निवासी पार्वती देवी, अरमापुर एस्टेट कानपुर नगर निवासी जेपी वर्मा, धनौरा रोड बाडी धौलपुर निवासी भोलू और देवरिया के गांव तिवारी परसिया निवासी रितिक यादव शामिल हैं।

    एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि अब तक हुए डीएनए मिलान और भेजे गए सैंपल के आधार पर मृतकों की संख्या 18 हो रही है। जो दो सैंपल भेजे गए हैं, उनके रिपोर्ट आने के बाद जो लापता है, उनकी खोजबीन की जाएगी। उनकी केस हिस्ट्री निकलवाई जाएगी। फिलहाल लखनऊ से डीएनए रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है।