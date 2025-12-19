Yamuna Expressway Accident: 15 शवों की नहीं हो सकी शिनाख्त, स्वजनों को DNA रिपोर्ट का इंतजार

जागरण संवाददाता, मथुरा। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। उन्हें पता है कि पोस्टमार्टम हाउस पर जो बाडी बैग रखे हैं, उनमें उनके अपनों के शव हैं, लेकिन वह तब तक नहीं मिल सकते, जब तक डीएनए जांच की रिपोर्ट नहीं मिलती। हादसे में अपनों को गवां चुके स्वजन बेबस और बेहाल हैं। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है और आंखों में बसी है हादसे में खोए अपनों की तस्वीर। डीएनए रिपोर्ट आने में जितना समय लग रहा है, उतना ही दिल बेचैन हो रहा है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह आपस में टकराने से नौ वाहन जलकर राख हो गए, अब तक 19 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक घायल हुए। बुरी तरह जलकर राख हुए 18 शवों में अब तक केवल तीन शवों की ही पहचान हो सकी है। 15 शव अभी भी पोस्टमार्टम हाउस पर रखे हैं। इनमें अब तक 14 लोगों ने शव अपने स्वजन का होने का दावा कर डीएनए जांच के लिए सैंपल दिया है। डीएनए की जांच रिपोर्ट आने में विलंब है, ऐसे में स्वजन बेहद गमगी हैं।

बुधवार को 13 शवों के लिए उनके स्वजन ने सैंपल दिया है, जबकि तीन नए सैंपल गुरुवार को दिए गए। एक सैंपल शुक्रवार को लिया जाएगा। उधर, पोस्टमार्टम हाउस में रखे शवों की भी डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया गया है। इन सैंपल को मिलान के लिए आगरा की लैब में भेजा गया है।

डीएनए जांच की रिपोर्ट आने पर ही संबंधित स्वजन को शव सौंपा जाएगा। यही दिन काटना बेहद मुश्किल हो रहा है। कानपुर निवासी समय शताब्दी बस के चालक मोहम्मद सलीम रिजवी के स्वजन का कहना है कि उनकी मृत्यु हादसे में हो गई है। साथी चालक ने बताया था कि सलीम बस के अंदर जिंदा जल गए।

पुत्र अली अब्बास ने बुधवार को सैंपल दिया था, फिर कानपुर चले गए। लेकिन वह अस्पताल के कर्मचारियों को फोन कर पूछ रहे हैं कि सैंपल कब तक आएगा। फोन पर बात हुई, तो बोले, पिता का शव पोस्टमार्टम हाउस पर पड़ा है। एक बेटे के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या होगा। धौलपुर के भोलू भी हादसे का शिकार हुए हैं।