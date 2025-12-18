यमुना एक्सप्रेस-वे हादसे की जांच के लिए पहुंचेगी मानेसर की टीम, कोहरे की दृश्यता देख खोजेगी हादसे के कारण

जागरण संवाददाता, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार की सुबह कोहरे के चलते हुए भीषण हादसे की जांच में जुटी प्रशासन और इंस्टीट्यूट आफ रोड सेफ्टी की टीम ने गुरुवार को निरीक्षण कर विभिन्न पहलुओं की जांच की। शाम तक निरीक्षण करने के बाद कल सुबह उस समय घटना स्थल पर जाएगी, जिस समय मंगलवार को हादसा हुआ था।

कोहरे की दृश्यता के साथ विभिन्न पहलुओं को देखा जाएगा। वहीं, प्रशासन की टीम ने दिन में निरीक्षण किया। टीम को 48 घंटे में रिपोर्ट देनी थी, अब 24 घंटे का समय और लिया गया है। टीम शनिवार तक डीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। डीएम ने हादसे की जांच के लिए एडीएम (प्रशासन) अमरेश कुमार की अगुवाई में सात सदस्यीय टीम गठित की थी।

गुरुवार को टीम ने लगातार दूसरे दिन शाम सात बजे खंदौली टोल प्लाजा से घटनास्थल तक 21 किमी के बीच के हालात देखे। कोहरे की दृश्यता के साथ साइनेज, रिफ्लेक्टर आदि की पड़ताल की। रात साढ़े आठ बजे तक टीम जांच करती रही। सूत्रों का कहना है कि कई अव्यवस्थाएं टीम को मिली हैं।

एसडीएम ने क्या बताया? एडीएम ने बताया कि जांच के लिए 24 घंटे का अतिरिक्त समय मांगा है। शनिवार तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उधर, मानेसर स्थित इंस्टीट्यूट आफ रोड सेफ्टी की टीम दूसरे दिन गुरुवार को इंजीनियरिंग विभाग के एडमिनिस्ट्रेशन हेड मनोज सिंह और उनके साथी त्रिलोकी सिंह पहुंचे। शाम को घटना स्थल का निरीक्षण किया।