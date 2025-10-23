Language
    Mathura News: भाई-बहनों ने एक साथ लगाई यम फांस से मुक्ति की डुबकी, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:06 AM (IST)

    मथुरा में यम द्वितीया पर भाई-बहनों ने यमुना में डुबकी लगाकर यम फांस से मुक्ति की कामना की। विश्राम घाट पर भारी भीड़ उमड़ी। गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार से भी श्रद्धालु पहुंचे। स्नान के बाद पुरोहितों ने पूजा कराई, बहनों ने भाइयों को टीका किया। सुरक्षा के लिए गोताखोर और पुलिस बल तैनात रहे।

    Hero Image

    बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना स्थान के लिए उमड़े। जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। गुरुवार को यम द्वितीया पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में भाई बहनों ने एक साथ यमुना फांस से मुक्ति की कामना की। मथुरा के प्रसिद्ध विश्राम घाट के साथ-साथ यमुना के अन्य घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना स्थान के लिए उमड़े। यमुना स्थान के दौरान किसी अनहोनी से बचने के लिए गोताखोर और अन्य पुलिस बल सतर्क रहे ।

    यम द्वितीया पर गुरुवार तड़के ही लोग यमुना स्नान के लिए आने लगे। फिर जैसे-जैसे सूरज चढ़ता गया वैसे-वैसे स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने-अपने परिवारों के साथ यमुना स्थान के लिए पहुंचने लगे।

    यम द्वितीया पर भाई बहनों के एक साथ यमुना स्थान के विशिष्ट महत्व को देख गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में भाई बहनों की जोड़ियां यमुना स्नान के लिए पहुंची । भाई बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर यमुना में डुबकी लगाई और यम फांस से मुक्ति की कामना की।

    यमुना स्थान के पश्चात पुरोहितों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई और बहनों ने भाइयों के माथे पर टीका किया। लाइफगार्ड जैकेट पहने सुरक्षा कर्मी और गोताखोर लगातार स्टीमर के साथ यमुना में गश्त करते रहे। प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को संभालने के लिए डिप्टी कलेक्टर आदेश कुमार साहित कई मजिस्ट्रेट तैनात रहे।