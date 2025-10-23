Mathura News: भाई-बहनों ने एक साथ लगाई यम फांस से मुक्ति की डुबकी, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, मथुरा। गुरुवार को यम द्वितीया पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में भाई बहनों ने एक साथ यमुना फांस से मुक्ति की कामना की। मथुरा के प्रसिद्ध विश्राम घाट के साथ-साथ यमुना के अन्य घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना स्थान के लिए उमड़े। यमुना स्थान के दौरान किसी अनहोनी से बचने के लिए गोताखोर और अन्य पुलिस बल सतर्क रहे ।

यम द्वितीया पर गुरुवार तड़के ही लोग यमुना स्नान के लिए आने लगे। फिर जैसे-जैसे सूरज चढ़ता गया वैसे-वैसे स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने-अपने परिवारों के साथ यमुना स्थान के लिए पहुंचने लगे।